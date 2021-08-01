Дайджест новостей на 1 августа
[В мире]
МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии
В белорусской оппозиционной газете заявили об исчезновении главного редактора
Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках
Белорусская ассоциация журналистов призвала прекратить давление на СМИ
В Следственном комитете Белоруссии подтвердили задержание главного редактора оппозиционной газеты
КГБ Белоруссии заявил об операции по зачистке страны от радикалов
Белорусский интернет-ресурс сообщил об обыске у своего журналиста
Белорусскую журналистку отпустили на свободу после допроса
[Внешняя политика]
МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России
В Аргентине пригрозили расторгнуть контракт на покупку «Спутника V»
МИД Судана поблагодарил Россию за поддержку политических перемен в стране
МИД Судана объяснил порядок ратификации договора о базе ВМФ России
В МИД России заявили о поддержке усилий Гаваны по нормализации обстановки
В МИД России назвали вмешательство извне в дела Кубы недопустимым
Выигравшая выборы в Молдавии партия заявила о готовности к нормальным отношениям с Россией
[Внутренняя политика]
Названа величина прожиточного минимума на 2022 год
Подписан закон о расширении перечня документов для ипотечных каникул
В рекомендациях Минтруда и Роспотребнадзора говорится, что число привитых и переболевших коронавирусной инфекцией сотрудников должно быть не менее 80%
Контракты для реализации национальных проектов в 2020 году составили 17,5% от общего объема закупок
Минфин предложил увеличить собираемость налогов с физлиц за счет страховых взносов
Мишустин призвал усилить поиск новых месторождений полезных ископаемых в России
[Экономика]
Число заказов навынос выросло в пять раз ха первую неделю посещения кафе по QR-кодам
Объем государственных и корпоративных закупок в 2020 году в России составил 27% ВВП
Сбербанк удвоил объемы выдачи ипотеки в первом полугодии
Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за 12 месяцев
[Общество]
В Бердске мать убила сына с инвалидностью, а потом себя, потому что больше не могла ухаживать за ним
Раздавая QR-коды, Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии ковида в России
Блокадница вернулась в Россию и осталась ни с чем
В ЦБ подсчитали потери россиян от действий кибермошенников с начала года
[Происшествия]
7 июля в воздухе Якутска выявили превышение ПДК загрязняющих веществ
[Протесты]
11 июля дом белорусского депутата забросали коктейлями Молотова
12 июля в Тбилиси митингующие потребовали отставки премьера
12 июля в Грузии протестующие выдвинули премьеру ультиматум
12 июля в ЮАР шесть человек погибли в ходе протестов
[Пенсии]
Ухаживающим за детьми бабушкам предложили снизить пенсионный возраст
Россияне рассказали о планах после выхода на пенсию
[Образование]
Почему в России массово меняют руководство вузов
Кабмин выделил более 15 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи
[Культура]
Недавно найденные фрески Успенского собора скоро спрячут опять
Правда ли, что советскую эротическую азбуку нарисовал скульптор Меркулов
[В мире]
В Белоруссии ответили на заявление Литвы о постройке забора на границе
В американском Шарлоттсвилле демонтировали статуи генералов-конфедератов
Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка
Умер журналист, которого ранее избили противники ЛГБТ в Тбилиси
Президент ЮАР осудил беспорядки и пригрозил арестами причастным к насилию
Китай обвинил американский эсминец во вторжении в акваторию островов Сиша
[Внешняя политика]
Ставрополье начало поставлять растительное масло в ОАЭ, Китай, Катар и другие страны
Русский стал официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию
Воронежский аэропорт возобновил авиасообщение с Турцией
Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии
Представители Франции обсудят с производителями шампанского новый закон РФ
МИД Египта прокомментировал решение России снять запрет на чартеры
[Внутренняя политика]
Кабинет министров выделит 6 млрд рублей на развитие сельских территорий
Кабинет министров разрешит фермерам торговать продукцией в поле
Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты
Правительство одобрило выделение еще 6 млрд рублей на развитие сельских территорий
В Свердловской области создали штаб по развитию газификации в регионе
Около 1 млрд рублей дополнительно направят на ремонт и строительство дорог в Ставрополье
[Экономика]
«Транснефть» в первом полугодии снизила прокачку нефти на 5,1%
ВТБ запустил онлайн-погашение ипотеки средствами материнского капитала
РЖД и операторы связи увеличивают число базовых станций для улучшения интернета в поездах
[Общество]
11% опрошенных отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса
Число российских продавцов на AliExpress за полгода удвоилось
Более полумиллиона семей в РФ получили сертификаты на материнский капитал за полгода
[Протесты]
12 июля в Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами
13 июля в Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек
На Кубе прошли многотысячные акции протеста
[Образование]
В России расходы на культуру из консолидированного бюджета выросли за семь раз в 1,6 раза
Минфин намерен интегрировать элементы финансовой грамотности от детсадов до вузов
[Наука]
Самарские биологи вывели новые сорта грецкого ореха, способные выдерживать морозы и засуху