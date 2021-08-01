Дайджест новостей на 1 августа

 

Дайджест новостей на 1 августа

 

[В мире]

 

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии

 

В белорусской оппозиционной газете заявили об исчезновении главного редактора

 

Редакции белорусских оппозиционных изданий заявили об обысках

 

Белорусская ассоциация журналистов призвала прекратить давление на СМИ

 

В Следственном комитете Белоруссии подтвердили задержание главного редактора оппозиционной газеты

 

КГБ Белоруссии заявил об операции по зачистке страны от радикалов

 

Белорусский интернет-ресурс сообщил об обыске у своего журналиста

 

Белорусскую журналистку отпустили на свободу после допроса

 

[Внешняя политика]

 

МИД Эстонии пообещал ответить на высылку консула из России

 

В Аргентине пригрозили расторгнуть контракт на покупку «Спутника V»

 

МИД Судана поблагодарил Россию за поддержку политических перемен в стране

 

МИД Судана объяснил порядок ратификации договора о базе ВМФ России

 

В МИД России заявили о поддержке усилий Гаваны по нормализации обстановки

 

В МИД России назвали вмешательство извне в дела Кубы недопустимым

 

Выигравшая выборы в Молдавии партия заявила о готовности к нормальным отношениям с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

Названа величина прожиточного минимума на 2022 год

 

Подписан закон о расширении перечня документов для ипотечных каникул

 

В рекомендациях Минтруда и Роспотребнадзора говорится, что число привитых и переболевших коронавирусной инфекцией сотрудников должно быть не менее 80%

 

Контракты для реализации национальных проектов в 2020 году составили 17,5% от общего объема закупок

 

Минфин предложил увеличить собираемость налогов с физлиц за счет страховых взносов

 

Мишустин призвал усилить поиск новых месторождений полезных ископаемых в России

 

[Экономика]

 

Число заказов навынос выросло в пять раз ха первую неделю посещения кафе по QR-кодам

 

Объем государственных и корпоративных  закупок в 2020 году в России составил 27% ВВП

 

Сбербанк удвоил объемы выдачи ипотеки в первом полугодии

 

Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за 12 месяцев

 

[Общество]

 

В Бердске мать убила сына с инвалидностью, а потом себя, потому что больше не могла ухаживать за ним

 

Раздавая QR-коды, Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии ковида в России

 

Блокадница вернулась в Россию и осталась ни с чем

 

В ЦБ подсчитали потери россиян от действий кибермошенников с начала года 

 

[Происшествия]

 

7 июля в воздухе Якутска выявили превышение ПДК загрязняющих веществ

 

[Протесты]

 

11 июля дом белорусского депутата забросали коктейлями Молотова

 

12 июля в Тбилиси митингующие потребовали отставки премьера

 

12 июля в Грузии протестующие выдвинули премьеру ультиматум

 

12 июля в ЮАР шесть человек погибли в ходе протестов

 

[Пенсии]

 

Ухаживающим за детьми бабушкам предложили снизить пенсионный возраст

 

Россияне рассказали о планах после выхода  на пенсию

 

[Образование]

 

Почему в России массово меняют руководство вузов

 

Кабмин выделил более 15 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи

 

[Культура]

 

Недавно найденные фрески Успенского собора скоро спрячут опять

 

Правда ли, что советскую эротическую азбуку нарисовал скульптор Меркулов

 

[В мире]

 

В Белоруссии ответили на заявление Литвы о постройке забора на границе

 

В американском Шарлоттсвилле демонтировали статуи генералов-конфедератов

 

Китай пригрозил США ответными мерами из-за нового санкционного списка

 

Умер журналист, которого ранее избили противники ЛГБТ в Тбилиси

 

Президент ЮАР осудил беспорядки и пригрозил арестами причастным к насилию

 

Китай обвинил американский эсминец во вторжении в акваторию островов Сиша

 

[Внешняя политика]

 

Ставрополье начало поставлять растительное масло в ОАЭ, Китай, Катар и другие страны

 

Русский стал официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию

 

Воронежский аэропорт возобновил авиасообщение с Турцией

 

Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии

 

Представители Франции обсудят с производителями шампанского новый закон РФ

 

МИД Египта прокомментировал решение России снять запрет на чартеры

 

[Внутренняя политика]

 

Кабинет министров выделит 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

 

Кабинет министров разрешит фермерам торговать продукцией в поле

 

Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты

 

Правительство одобрило выделение еще 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

 

В Свердловской области создали штаб по развитию газификации в регионе

 

Около 1 млрд рублей дополнительно направят на ремонт и строительство дорог в Ставрополье

 

[Экономика]

 

«Транснефть» в первом полугодии снизила прокачку нефти на 5,1%

 

ВТБ запустил онлайн-погашение ипотеки средствами материнского капитала

 

РЖД и операторы связи увеличивают число базовых станций для улучшения интернета в поездах

 

[Общество]

 

11% опрошенных отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса

 

Число российских продавцов на AliExpress за полгода удвоилось

 

Более полумиллиона семей в РФ получили сертификаты на материнский капитал за полгода

 

[Протесты]

 

12 июля в Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами

 

13 июля в Грузии у офиса правящей партии задержали 12 человек

 

На Кубе прошли многотысячные акции протеста

 

[Образование]

 

В России расходы на культуру из консолидированного бюджета выросли за семь раз в 1,6 раза

 

Минфин намерен интегрировать элементы финансовой грамотности от детсадов до вузов

 

[Наука]

 

Самарские биологи вывели новые сорта грецкого ореха, способные выдерживать морозы и засуху

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1-8-2021 События, , 5
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