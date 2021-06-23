Хроники коронавируса 43

«Рабкор» продолжает информировать читателей о распространении коронавирусной инфекции в России и в мире. За последний месяц количество заражений в США увеличилось на один миллион и превысило 34 миллиона. В Индии заразилось еще семь миллионов человек, всего заражений на сегодняшний день больше 29 миллионов. В Бразилии заразилось за месяц 2 миллиона человек, таким образом общее количество заражений составило 17 миллионов. За последний месяц новый всплеск заболеваемости наблюдался в Кувейте, Афганистане, Египте, Омане, Боливии, Колумбии, Намибии, на Тайване, в Японии, Малайзии, на Кубе, во Вьетнаме и Сен-Мартене. Эпидемия начала отступать в Греции, Ирландии, Молдавии, Мальте, Гвинее, Того, и Сан-Марино. Эпидемия прошла на островах Уоллис и Футуна, острове Монтсеррат, Соломоновых островах и острове св. Елены.

Коллективный иммунитет, для которого требуется привить 60% жителей страны, был выработан на Гибралтаре, Сейшельских островах, в Сан-Марино и на Мальте. Из крупных государств ближе всех к созданию коллективного иммунитета подошел Израиль, где двумя дозами привились около 55% населения. В Израиле вакцинация началась в конце декабря, в стране тогда наблюдался подъем заболеваемости. На 20 января в Израиле умер за сутки 101 человек, рекордное значение для этой страны. На этот же день пришлось рекордное для зимней вспышки количество новых случаев заражения (10 213 случаев). 22 января было полностью привито 10% населения. 1 февраля, когда было привито 20% населения, заразилось 8 811 человек, на следующий день умер 71 человек, больше всего больных (84 784 человека) было в Израиле 5 февраля. 30% населения было привито 17 февраля, когда болело 51 907 человек. За два дня о этого заразилось 5 913 человек, 21 февраля умер 51 человек. К 4 марта было привито 40% населения, в это время болело 41 357 человек. За два дня до этого заразилось 5 260 человек, 7 марта умерло 35 человек. 20 марта было привито 50% населения, в это время болел 18 801 человек. 22 марта заразилось 992 человека, в тот же день умерло 17 человек. В Израиле улучшение ситуации началось после того, как полностью было вакцинировано 20% населения, качественно ситуация улучшилась после того, как было привито 50% населения.

В России по данным официальной статистики ситуация начала ухудшаться, сейчас в стране примерно столько же больных, сколько было в середине марта. Наша страна остается на шестом месте по общему числу случаев заражения. По числу летальных исходов наша страна сначала опустилась на восьмое место, пропустив вперед республику Перу, которая сейчас на пятом месте. Затем Россия поднялась на шестое место в мире по числу летальных исходов, обогнав Италию и Великобританию. В России полностью привито 10% населения.

Центром распространения инфекции остается Москва. За прошедший месяц число новых заражений сначала понизилось до 2 075 случаев 25 мая, потом поднялось до 3 719 случаев 30 мая, затем упало до 2 817 случаев 4 июня. С 8 июня начался резкий рост количества новых заражений до 7 704 случаев 13 июня, а затем до 9 056 случаев 18 июня. Больше всего пациентов выздоровело тоже 18 июня – 3 784 человека. Сейчас в столице 148 398 больных, что больше, чем месяц назад. В Санкт-Петербурге, который находится на втором месте по числу заражений, в течение месяца ежедневно заболевало примерно по 850 человек до 15 июня. С того дня в городе на Неве начался рост заболеваемости. 20 июня заболело уже 1019 человек. Больше всего выздоровело 17 июня – 1757 человек. Больных в культурной столице 13 860 человек. Это меньше, чем месяц назад. Третьим регионом по числу заражений остается Московская область. Здесь как и в Санкт-Петербурге заболевало примерно по 750-800 человек ежедневно, пока 11 июня не начался рост. 20 июня заболело уже 1 638 человек. Больше всего выздоровело 19 июня – 957 человек. Больных в области 46 189 человек, то есть больше, чем месяц назад.

В Иркутской области наблюдается такое же положение дел, как и в Санкт-Петербурге и в Московской области, только в меньших масштабах. Здесь заражалось примерно по 115-117 человек в день, пока 16 июня не начался небольшой рост. 20 июня заразилось 135 человек. Больше всего выздоровевших было 26 мая – 153 человека. На сегодняшний день в области остается 1 025 больных, то есть больше, чем месяц назад. В Хабаровском крае заболеваемость начала расти нетипично рано – с 4 июня. Возможно, сказываются Олимпийские игры в Японии, где тоже растет число больных. До четвертого июня в крае заболевало по 35-37 человек. 19 июня заболело уже 105. Больше всего выздоровевших в крае было 18 июня – 78 человек. Больных в этом регионе остается 1 969, что больше, чем месяц назад.

Лилия Светова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Джибути, Афганистан, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Гаити, Гвинея Бисау, Гана, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Либерия, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Замбия, Узбекистан, Гонконг, Бангладеш, Сальвадор, Австралия, Экваториальная Гвинея, Перу, Гамбия, Аруба, Синт-Мартен, Мьянма, Багамские острова, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Андорра, Швейцария, Армения, Люксембург, Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Болгария, Македония, Черногория, Коморские острова, Великобритания, Ливан, Грузия, Хорватия, Ангола, Сирия, Сент-Люсия, Эритрея, Сент-Винсент и Гренадины, Россия, Испания, Германия, Индонезия, Южно-Африканская Республика, Израиль, Португалия, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Азербайджан, Доминиканская республика, Словения, Литва, Ливия, Нигерия, Южная Корея, Латвия, Куба, Малави, Судан, Руанда, Мавритания, Эсватини, Буркина-Фасо, Белиз, Чад, Гибралтар, коронное владение Джерси, Сьерра-Леоне, Барбадос, Лихтенштейн, Монако, острова Теркс и Кайкос, США, Мексика, Дания, Мозамбик, Сенегал, Демократическая Республика Конго, Лесото, Нигер, остров Мэн, Карибские Нидерланды, Антигуа и Барбуда, Чехия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Венгрия, Албания, Эстония, Ботсвана, Уганда, Зимбабве, Южный Судан, Бенин, Бермудские острова, Маврикий, Мали, Греция, Ирландия, Молдавия, Камерун, Мальта, Гвинея, Того, Сан-Марино.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Маршалловы острова (4), Таджикистан (13 308), Микронезия, Западная Сахара (10), Ватикан (27), Самоа (3), Танзания (509), острова Уоллис и Футуна (445), Монтсеррат (20), Соломоновы острова (20), остров св. Елены.

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды, Чили, Канада, Румыния, Ирак, Филиппины, Бельгия, Швеция.

Страны, выработавшие коллективный иммунитет (по данным сайта index.minfin.com.ua/)

Гибралтар, Сейшельские острова, Сан-Марино, Мальта.