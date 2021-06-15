Репрессии продолжаются

Жителя Московской области, сварщика Сергея Кузнецова арестовали из-за комментария во «ВКонтакте», против него возбудили дело об оправдании терроризма.

В 5 часов утра 9 июня сотрудники ФСБ в масках и с автоматами пришли с обыском на дачу, где живет Кузнецов. Мужчина отказался представляться, и силовики стали допрашивать его с применением электрошокера. Затем Кузнецова увезли в неизвестном направлении, родственники сутки не знали о его судьбе.

10 июня стало известно, что Кузнецову избрали меру пресечения в виде помещения под стражу. Против него возбудили дело по статье об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за публикации во «ВКонтакте» о взрыве в архангельском Управлении ФСБ в 2018 году.

Сам Сергей Кузнецов придерживается левых взглядов, но политикой никогда не занимался и никакого отношения к событиям 2018 года не имеет.

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