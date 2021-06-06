Дайджест новостей на 6 июня

 

Дайджест новостей на 6 июня

 

[В мире]

 

Парламент Казахстана одобрил интеграцию таможенных пошлин Армении и Киргизии в ЕАЭС

 

Ozon зарегистрировал компанию в Белоруссии

 

Google оштрафовали в Италии на 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением

 

МИД Китая поддержал предложение об отмене прав собственности на вакцины от коронавируса

 

Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили

 

Вьетнам зафиксировал с начала года рекордный дефицит в торговле с Китаем

 

[Внешняя политика]

 

Регулятор ФРГ разрешил «Северному потоку – 2» завершить строительство в германских водах

 

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям облетать район палестино-израильского конфликта

 

Владельцев сайтов с аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в РФ

 

Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции из Мали

 

[Внутренняя политика]

 

В России упростили получение налогового вычета

 

Наблюдение и внешнее управление перестанут применяться при банкротстве

 

[Экономика]

 

В Воронежской области из-за гибели посевов пересеяно 30% озимых

 

В России утвердили программу реконструкции 60 аэропортов

 

В Якутии планируется более ем в 1,2 раза увеличить перевозку по железной дороге

 

Инвестор восстановит обанкротившийся завод в Кургане

 

Силуанов заявил, что долговая нагрузка регионов существенно ниже кризисных значений 2014 года

 

[Общество]

 

Суд оштрафовал Telegram на общую сумму в 5 миллионов рублей

 

Суд оштрафовал социальную сеть «Вконтакте» за посты с призывами к участию в акциях

 

Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин на Лубянке

 

[Происшествия]

 

Резервуар с мазутом загорелся на территории нефтебазы в Дагестане

 

В Хабаровском крае паводок подтопил 39 домов

 

В Николаевском районе на севере Хабаровского края ввели ЧС из-за подтоплений

 

[Протесты]

 

15 мая в Париже демонстранты забросали полицию бутылками и петардами

 

15 мая в Брюсселе несколько тысяч человек вышли в поддержку Палестины

 

16 мая в Нью-Йорке прошла акция в поддержку Палестины

 

16 мая в Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских

 

16 мая в Афинах прошла акция в поддержку Палестины и против учений НАТО

 

18 мая в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками

 

[Культура]

 

Денисова пещера на Алтае стала особо ценным объектом культурного наследия народов России

 

«Ленфильм» представит в июне выставочный проект, посвященный Александру Сокурову

 

В России утвердят формы паспортов на музыкальные инструменты с культурной ценностью

 

 

 

Рабкор.ру
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6-6-2021 События, , 35
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