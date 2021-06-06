Дайджест новостей на 6 июня
[В мире]
Парламент Казахстана одобрил интеграцию таможенных пошлин Армении и Киргизии в ЕАЭС
Ozon зарегистрировал компанию в Белоруссии
Google оштрафовали в Италии на 100 млн евро за злоупотребление доминирующим положением
МИД Китая поддержал предложение об отмене прав собственности на вакцины от коронавируса
Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили
Вьетнам зафиксировал с начала года рекордный дефицит в торговле с Китаем
[Внешняя политика]
Регулятор ФРГ разрешил «Северному потоку – 2» завершить строительство в германских водах
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям облетать район палестино-израильского конфликта
Владельцев сайтов с аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции из Мали
[Внутренняя политика]
В России упростили получение налогового вычета
Наблюдение и внешнее управление перестанут применяться при банкротстве
[Экономика]
В Воронежской области из-за гибели посевов пересеяно 30% озимых
В России утвердили программу реконструкции 60 аэропортов
В Якутии планируется более ем в 1,2 раза увеличить перевозку по железной дороге
Инвестор восстановит обанкротившийся завод в Кургане
Силуанов заявил, что долговая нагрузка регионов существенно ниже кризисных значений 2014 года
[Общество]
Суд оштрафовал Telegram на общую сумму в 5 миллионов рублей
Суд оштрафовал социальную сеть «Вконтакте» за посты с призывами к участию в акциях
Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин на Лубянке
[Происшествия]
Резервуар с мазутом загорелся на территории нефтебазы в Дагестане
В Хабаровском крае паводок подтопил 39 домов
В Николаевском районе на севере Хабаровского края ввели ЧС из-за подтоплений
[Протесты]
15 мая в Париже демонстранты забросали полицию бутылками и петардами
15 мая в Брюсселе несколько тысяч человек вышли в поддержку Палестины
16 мая в Нью-Йорке прошла акция в поддержку Палестины
16 мая в Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
16 мая в Афинах прошла акция в поддержку Палестины и против учений НАТО
18 мая в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками
[Культура]
Денисова пещера на Алтае стала особо ценным объектом культурного наследия народов России
«Ленфильм» представит в июне выставочный проект, посвященный Александру Сокурову
В России утвердят формы паспортов на музыкальные инструменты с культурной ценностью