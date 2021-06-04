Говорим о будущем России

16 июня 2021 г. в Петербурге по инициативе каналов СПУЦ и «Рабкор», а также Института глобализации и социальных движений проходит дискуссия «План и рынок. Преодоление кризиса управления».

Кризис глобального капитализма, сочетающийся со специфическими болезнями современного российского общества ставит очевидный вопрос о формировании нового курса, позволяющего преодолеть рыночно-бюрократический и периферийный характер развития нашей страны. Вопрос об очертаниях нового курса уже обсуждается во многих государствах, но отечественные элиты упорно придерживаются консервативных принципов, не только не желая ничего менять, но и начав агрессивную кампанию против всех, кто желает хоть каких-то перемен.

Подавление любых альтернатив не снимает ни одного из объективно стоящих перед страной вопросов. Их обсуждение и формулирование практических предложений остается реальной необходимостью, которая только усиливается оттого, что правящие круги игнорируют любые инициативы социальных, экономических или политических преобразований. В итоге страна погружается в трясину деградации, а задачи государственного управления сводятся к защите элиты от последствий её собственных решений.

В результате экономическое и социальное развитие последних лет свелось к накоплению противоречий и диспропорций. Мы наблюдаем увеличение разрыва между регионами и социально-профессиональными группами, рост классового и гендерного неравенства, исчезновение социальных лифтов, сокращение научного потенциала, кризис образования и здравоохранения. Разумеется, даже на этом печальном фоне можно видеть и отдельные истории успеха, но ни одна из них не превращается в «точку роста», позволяющую не просто улучшить положение государства в целом, но и преодолеть разрушающие его диспропорции.

Кризис управления страной может быть преодолен только комплексными стратегическими решениями, адекватными условиям нашей эпохи. Не может быть ответом на вызовы XXI века ни попытка спрятаться за идеологическими утопиями «настоящего свободного рынка», ни абстрактные планы «возвращения в СССР». Понимая необходимость использования как советского, так и западного опыта прошлого столетия, мы должны искать стратегические решения, опирающиеся на возможности демократического планирования в реально сложившихся рыночных условиях.

Задачей нашей дискуссии является не просто обсуждение болевых точек современной России (социальный и экологический кризис, деиндустриализация, разрыв связей между регионами, низкие темпы экономического роста, критический уровень неравенства, дефицит солидарности и демократии и т. д.), но также совместно размышлять над комплексными ответами, позволяющими справиться с кризисом.

Дискуссия проходит в помещении агентства РосБалт 16 июня с 12:00 до 17:00.

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 3