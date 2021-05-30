Дайджест новостей на 30 мая

 

Дайджест новостей на 30 мая

 

[В мире]

 

При атаке на школу для девочек в Кабуле погибли 58 человек

 

Президент Латвии назвал «чужой» Вторую мировую войну

 

Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте

 

На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба

 

В Египте начались работы по углублению русла Суэцкого канала

 

Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочиняна к Пашиняну

 

Нетаньяху оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме

 

ХАМАС предъявил Израилю ультиматум из-за ситуации в Аль-Аксе

 

Израиль заявил, что оставляет за собой право защищать суверенитет

 

[Внешняя политика]

 

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

 

Правительство России утвердило перечень недружественных стран

 

Европарламент озвучил пять принципов отношений с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

«Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект о народной инфляции

 

Политолог Платошкин получил пять лет условно за склонение к беспорядкам

 

Совет Федерации одобрил поправки о поддержке семей с детьми

 

[Экономика]

 

«Русал» разделит компанию

 

Сбербанк начал выдавать деньги до зарплаты

 

Александр Зотин об излишне консервативной денежно-кредитной и фискальной политике России во время пандемии

 

[Общество]

 

В Удмуртии возбудили дело из-за выселения многодетной семьи из единственного жилья

 

В Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot

 

Краснодарскому застройщику на полгода увеличили срок лишения свободы за обман дольщиков

 

[Происшествия]

 

На Кубани из-за повреждения газопровода приостановили газоснабжение четырех сел

 

Что известно о пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве

 

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла

 

[Протесты]

 

9 мая в Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

 

К 11 мая в столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев

 

11 мая активисты приковали себя к дверям офиса AstraZeneca в Великобритании

 

11 мая в Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

 

12 мая в израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков

 

12 мая в Белоруссии мужчину задержали за оскорбление силовиков

 

[Культура]

 

Путин поручил направить не менее 24 млрд рублей на учреждения культуры в муниципалитетах

 

Путин поручил кабмину создать Фонд культурных инициатив и предусмотреть для него средства

 

Большие театры России и Китая провели концерт в честь 20-летия договора о добрососедстве

 

 

 

Рабкор.ру
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30-5-2021 События, , 28
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