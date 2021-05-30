Дайджест новостей на 30 мая
[В мире]
При атаке на школу для девочек в Кабуле погибли 58 человек
Президент Латвии назвал «чужой» Вторую мировую войну
Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте
На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба
В Египте начались работы по углублению русла Суэцкого канала
Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочиняна к Пашиняну
Нетаньяху оценил действия полиции в Восточном Иерусалиме
ХАМАС предъявил Израилю ультиматум из-за ситуации в Аль-Аксе
Израиль заявил, что оставляет за собой право защищать суверенитет
[Внешняя политика]
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Правительство России утвердило перечень недружественных стран
Европарламент озвучил пять принципов отношений с Россией
[Внутренняя политика]
«Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект о народной инфляции
Политолог Платошкин получил пять лет условно за склонение к беспорядкам
Совет Федерации одобрил поправки о поддержке семей с детьми
[Экономика]
Сбербанк начал выдавать деньги до зарплаты
Александр Зотин об излишне консервативной денежно-кредитной и фискальной политике России во время пандемии
[Общество]
В Удмуртии возбудили дело из-за выселения многодетной семьи из единственного жилья
В Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot
Краснодарскому застройщику на полгода увеличили срок лишения свободы за обман дольщиков
[Происшествия]
На Кубани из-за повреждения газопровода приостановили газоснабжение четырех сел
Что известно о пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла
[Протесты]
9 мая в Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки
К 11 мая в столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
11 мая активисты приковали себя к дверям офиса AstraZeneca в Великобритании
11 мая в Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки
12 мая в израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
12 мая в Белоруссии мужчину задержали за оскорбление силовиков
[Культура]
Путин поручил направить не менее 24 млрд рублей на учреждения культуры в муниципалитетах
Путин поручил кабмину создать Фонд культурных инициатив и предусмотреть для него средства
Большие театры России и Китая провели концерт в честь 20-летия договора о добрососедстве