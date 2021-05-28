Профсоюзы учатся работать в новых условиях

22-23 мая в Москве состоялся круглый стол «Защита трудовых прав в условиях платформенной экономики», в котором участие приняли активисты «Платформы Солидарности» из 9 регионов России.

Развитие новых форм занятости затрагивает все новые категории работников. Гражданско-правовые договоры, аутсорсинг, платформы – все это используется работодателями для того, чтобы разделять работников и затруднять их объединение. Изменяющийся характер трудовых отношений требует изменений и от профсоюзных организаций – значит, требует от нас все большей солидарности, взаимовыручки и объединения, вне зависимости от профессиональной принадлежности.

Здравствуйте уважаемые друзья!

Меня зовут Саид. Я являюсь сопредседателем независимого профсоюза «Курьер».

Вчера завершился двухдневный круглый стол «Платформы Солидарности!»

Забегая наперед, хочу рассказать, что такое “Платформа Солидарности.”

История профсоюза «Курьер» началась около года назад. Тогда нам впервые пришлось бороться против нечеловеческих условий труда. Во время отстаивания прав на зов помощи откликнулись различные общественные и политические организации, люди разных взглядов и родов деятельности. После первых забастовок мы увидели каких результатов можно достичь при помощи солидарности работников наёмного труда разных профессий. Мы долго размышляли о создании, организация включавшей бы в себя людей разных профессий сектора платформенной экономики. О организации, которая смогла бы координировать деятельность людей одного экономического сектора, в то же время будучи открытой для людей разных политических взглядов.

В итоге, спустя определённое время мы пришли к соглашению и создали “Платформу Солидарности!”

Стоит сказать о итогах мероприятия. Всё прошло замечательно. Остались хорошие впечатления, много положительных эмоций, я познакомился с людьми разных взглядов, профессий. Обсудили проблемы рабочих разных отраслей. Обменялись опыт профсоюзного строительства.

Это не были скучные разговоры о прошедших кампаниях. Яркие подробности от людей с богатым активистским опытом, острые дискуссии и разный взгляд на тактику и стратегию борьбы за социальную справедливость – всё это было основой мероприятия.

От Платформы Солидарность, от Профсоюза Курьер и от себя лично хочу поблагодарить всех участников и организаторов мероприятия!

Желаю всем удачи в своих начинаниях на пути защиты прав трудящихся.

Наша сила в солидарности объединяйтесь и помогайте друг другу!