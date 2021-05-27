Дайджест новостей на 27 мая

 

Дайджест новостей на 27 мая

 

[В мире]

 

В Израиле заявили о подготовке наземной операции в секторе Газа

 

Армия Израиля сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа

 

В Донбассе начались массовые обстрелы

 

ХАМАС ударило по химическому заводу в Израиле

 

Лукашенко поручил пересмотреть деятельность гуманитарных программ

 

Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих

 

Хакеры отключили сайт армии Колумбии из-за насилия при разгоне протестов

 

Большая семерка призвала власти Белоруссии провести новые выборы

 

Столица Колумбии остановила вакцинацию от коронавируса из-за протестов

 

Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его смерти

 

Бедные страны отказались покупать вакцины Pfizer

 

[Внешняя политика]

 

Брюссель вызвал постпреда России из-за санкций против еврочиновников

 

Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе

 

ВМС США сообщили о конфискации партии оружия производства России и КНР в Аравийском море

 

Российские военные блокировали колонну армии США в Сирии

 

[Внутренняя политика]

 

Как регионы борются с кадровым голодом

 

Михаил Мишустин призвал бизнес обуздать жадность

 

Минюст объявил VT imes иностранным агентом

 

Клишас призвал доработать проект о запрете экстремистам участвовать в выборах

 

[Экономика]

 

Как российский бизнес выходит из кризиса

 

Россия может собрать один из самых высоких в истории урожаев зерна

Траты россиян на отдых внутри страны выросли в десять раз

 

В России обвалился спрос на съемное жилье

 

[Общество]

 

В Шереметьево задержали сына бывшего главы Мордовии

 

Почему судебные приставы штрафуют 97-летнего ветерана

 

Россияне рассказали, когда надо начинать копить на пенсию

 

В Мордовии задержали сотрудников наркоконтроля за превышение полномочий

 

[Происшествия]

 

Около 24 тысяч жителей Набережных Челнов оказались без электричества из-за аварии

 

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла

 

Ледоход разрушил здание магазина в Хабаровском крае

 

В Калининграде дома на 50-ти улицах остались без горячей воды из-за аварии

 

[Протесты]

 

11 мая суд ограничил свободу активистов, обливших краской вход в Генпрокуратуру

 

16 мая в Москве полиция задержала 20 участников акции против закона о просветительской деятельности

 

6 мая протестующие пытались прорваться на заседание конгрессе в Колумбии

 

6 мая в Греции прошли акции протеста, приуроченные ко Дню трудящихся

 

6 мая повстанцы заявили о готовящемся наступлении на столицу Чада

 

6 мая гонконгского активиста Вонга приговорили к десяти месяцам лишения свободы

 

7 мая в Иерусалиме вспыхнули беспорядки

 

8 мая в Израиле задержали 20 человек из-за беспорядков

 

[Пенсии]

 

Выплату ко Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны

 

[Культура]

 

Новым гендиректора Пермской оперы стал композитор из Петербурга Довлет Анзаротов

 

Русский музей открыл в испанском филиале выставки, посвященные Толстому и Айвазовскому

 

Парк Императорской фермы в Царском селе планируют отреставрировать к середине осени

 

Кабмин утвердил правила предоставления грантов частным циркам 

 

 

 

 

 

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27-5-2021 События, , 17
Забастовка на Алчевском металлургическом комбинате
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