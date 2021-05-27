Дайджест новостей на 27 мая
[В мире]
В Израиле заявили о подготовке наземной операции в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
В Донбассе начались массовые обстрелы
ХАМАС ударило по химическому заводу в Израиле
Лукашенко поручил пересмотреть деятельность гуманитарных программ
Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих
Хакеры отключили сайт армии Колумбии из-за насилия при разгоне протестов
Большая семерка призвала власти Белоруссии провести новые выборы
Столица Колумбии остановила вакцинацию от коронавируса из-за протестов
Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его смерти
Бедные страны отказались покупать вакцины Pfizer
[Внешняя политика]
Брюссель вызвал постпреда России из-за санкций против еврочиновников
Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
ВМС США сообщили о конфискации партии оружия производства России и КНР в Аравийском море
Российские военные блокировали колонну армии США в Сирии
[Внутренняя политика]
Как регионы борются с кадровым голодом
Михаил Мишустин призвал бизнес обуздать жадность
Минюст объявил VT imes иностранным агентом
Клишас призвал доработать проект о запрете экстремистам участвовать в выборах
[Экономика]
Как российский бизнес выходит из кризиса
Россия может собрать один из самых высоких в истории урожаев зерна
Траты россиян на отдых внутри страны выросли в десять раз
В России обвалился спрос на съемное жилье
[Общество]
В Шереметьево задержали сына бывшего главы Мордовии
Почему судебные приставы штрафуют 97-летнего ветерана
Россияне рассказали, когда надо начинать копить на пенсию
В Мордовии задержали сотрудников наркоконтроля за превышение полномочий
[Происшествия]
Около 24 тысяч жителей Набережных Челнов оказались без электричества из-за аварии
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла
Ледоход разрушил здание магазина в Хабаровском крае
В Калининграде дома на 50-ти улицах остались без горячей воды из-за аварии
[Протесты]
11 мая суд ограничил свободу активистов, обливших краской вход в Генпрокуратуру
16 мая в Москве полиция задержала 20 участников акции против закона о просветительской деятельности
6 мая протестующие пытались прорваться на заседание конгрессе в Колумбии
6 мая в Греции прошли акции протеста, приуроченные ко Дню трудящихся
6 мая повстанцы заявили о готовящемся наступлении на столицу Чада
6 мая гонконгского активиста Вонга приговорили к десяти месяцам лишения свободы
7 мая в Иерусалиме вспыхнули беспорядки
8 мая в Израиле задержали 20 человек из-за беспорядков
[Пенсии]
Выплату ко Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны
[Культура]
Новым гендиректора Пермской оперы стал композитор из Петербурга Довлет Анзаротов
Русский музей открыл в испанском филиале выставки, посвященные Толстому и Айвазовскому
Парк Императорской фермы в Царском селе планируют отреставрировать к середине осени
Кабмин утвердил правила предоставления грантов частным циркам