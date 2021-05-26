Забастовка на Алчевском металлургическом комбинате

26 мая крупнейшему предприятию Луганской народной республики, Алчевскому металлургическому комбинату исполняется 125 лет.

Внушительная дата. Будучи построен ещё при царе, комбинат пережил революцию, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, развал СССР. Даже при Украине комбинат работал на экспорт, поставляя металл как в Россию, так и в дальнее зарубежье.

Сейчас комбинатом управляет ЗАО “Внешторгсервис”. Фирма беглого олигарха Сергея Курченко, ранее гражданина Украины, а ныне России, зарегистрированная в Цхинвале. До сих пор она не выплатила полностью зарплаты даже за январь. Просто попробуйте представить, как сейчас выживают работники предприятия.

Уже месяц на комбинате идёт забастовка. ВТС думает, что рабочие вечно будут трудиться бесплатно. Но рабочий класс – не рабы, что у рабочих есть человеческое достоинство и право на достойную оплату труда.

От лица редакции “Рабкора” поздравляем бастующих рабочих Алчевского металлургического комбината с юбилеем предприятия и выражаем поддержку их требований полной выплаты долгов по заработной плате. Нет зарплаты – нет работы!

А если ваши эффективные менеджеры не в состоянии нормально управлять предприятием, пусть им управляют те, кто больше всего заинтересован. А это вы, рабочие комбината! Решающий голос должен принадлежать вам, трудовому коллективу!

Успехов вам в вашей забастовке!