Дайджест новостей на 16 мая

 

Дайджест новостей на 16 мая

 

[В мире]

 

В Африке от полученных в бою ран умер избранный на шестой срок президент

 

Парламент Франции принял закон «О глобальной безопасности»

 

Власти Мьянмы освободили более 23 тысяч заключенных по амнистии

 

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное

 

[Внешняя политика]

 

НАТО призвала Россию обеспечить свободу навигации в Черном море

 

В Госдуме призвали Киев и НАТО не нервничать из-за доступа в Черное море

 

МИД Польши поддержал решение Чехии выслать российских дипломатов

 

Посла Чехии вызвали в МИД

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство хочет ввести жесткие ограничения на просветительскую деятельность по новому закону

 

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального

 

Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в перечень экстремистски организаций

 

Путин утвердил список поручений по итогам послания Федеральному собранию

 

[Экономика]

 

Доля просрочки по потребкредитам снизилась в феврале до 15,9%

 

На налог на профессиональный доход в рамках режима самозанятых перешли 1,7 млн граждан

 

Число сделок с ипотекой в России в феврале увеличилось почти на 30%

 

[Общество]

 

В Москве раскрыли группу мошенников, обманывающих пенсионеров под видом волонтеров

 

Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены

 

Россияне начинают активно копить только после 30 лет

 

В Ленобласти ветеран труда остался без крыши над головой

 

Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда

 

Минздрав заявил, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась почти на два года

 

Россияне жестко отреагировали на заявление Дмитрия Пескова об остром дефиците рабочей силы

 

В Екатеринбурге бюджетников заставляют голосовать за депутатов «Единой России»

 

[Происшествия]

 

В Петербурге кусок лепнины упал в коляску с ребенком

 

19 апреля на Сахалине в двух городах и двух селах было частично нарушено электроснабжение из-за циклона

 

19 апреля в Марий Эл без холодного водоснабжения остались более 10 тысяч человек

 

[Протесты]

 

23 апреля в Минске на несанкционированном митинге задержали 30 человек

 

24 апреля на западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки

 

24 апреля в Мадриде прошла акция протеста из-за экспериментов над животными

 

24 апреля в Лондоне прошла акция протеста из-за ограничений по коронавирусу

 

[Пенсии]

 

Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2021 году

 

Накопительная часть пенсии: что изменилось в 2021 году

 

25 апреля в Минской области задержали  20 человек за участие в акции протеста

 

 

Рабкор.ру
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16-5-2021 События, , 30
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