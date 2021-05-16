Дайджест новостей на 16 мая
[В мире]
В Африке от полученных в бою ран умер избранный на шестой срок президент
Парламент Франции принял закон «О глобальной безопасности»
Власти Мьянмы освободили более 23 тысяч заключенных по амнистии
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное
[Внешняя политика]
НАТО призвала Россию обеспечить свободу навигации в Черном море
В Госдуме призвали Киев и НАТО не нервничать из-за доступа в Черное море
МИД Польши поддержал решение Чехии выслать российских дипломатов
[Внутренняя политика]
Правительство хочет ввести жесткие ограничения на просветительскую деятельность по новому закону
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального
Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в перечень экстремистски организаций
Путин утвердил список поручений по итогам послания Федеральному собранию
[Экономика]
Доля просрочки по потребкредитам снизилась в феврале до 15,9%
На налог на профессиональный доход в рамках режима самозанятых перешли 1,7 млн граждан
Число сделок с ипотекой в России в феврале увеличилось почти на 30%
[Общество]
В Москве раскрыли группу мошенников, обманывающих пенсионеров под видом волонтеров
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены
Россияне начинают активно копить только после 30 лет
В Ленобласти ветеран труда остался без крыши над головой
Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда
Минздрав заявил, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась почти на два года
Россияне жестко отреагировали на заявление Дмитрия Пескова об остром дефиците рабочей силы
В Екатеринбурге бюджетников заставляют голосовать за депутатов «Единой России»
[Происшествия]
В Петербурге кусок лепнины упал в коляску с ребенком
19 апреля на Сахалине в двух городах и двух селах было частично нарушено электроснабжение из-за циклона
19 апреля в Марий Эл без холодного водоснабжения остались более 10 тысяч человек
[Протесты]
23 апреля в Минске на несанкционированном митинге задержали 30 человек
24 апреля на западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки
24 апреля в Мадриде прошла акция протеста из-за экспериментов над животными
24 апреля в Лондоне прошла акция протеста из-за ограничений по коронавирусу
[Пенсии]
Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2021 году
Накопительная часть пенсии: что изменилось в 2021 году
25 апреля в Минской области задержали 20 человек за участие в акции протеста