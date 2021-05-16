Курьеры продолжают борьбу за свои права
Московские доставщики Яндекс.Лавка вышли 13 мая на забастовку. Ниже мы публикуем обращение курьеров к руководству Яндекса.
Им не платят за доставку посылок, с 10 мая Яндекс.Лавка и ООО «Тринити-Стар» снизили курьерам оплату за час работы со 150 руб. до 50 руб в час, не ставят смены и оштрафовали за невыход на смену 13 мая.
Курьеры Яндекса требуют справедливых условий труда и обратились за поддержкой в независимый профсоюз “Курьер” и профсоюзное объединение Платформа солидарности. Это их видеообращение к руководству компании Яндекс.
Профсоюз «Курьер» считает эту оплату труда унизительной для человека.
«Почему должны страдать из-за технических ошибок корпорации? Давайте решать вопрос вместе. Заказы распределяются поочерёдно, курьеров может быть много, заказы не доходят. И мы получали по 50 руб. за 1 час работы. 500 руб. заработали за 10 часов на смене в Москве!
У нас есть дети. И на ребёнка нужно 200 руб. в день! Это рабство, а не работа!
Поэтому мы не вышли на смены».
Курьеры требуют:
- Перерасчёта зарплаты по ставке 150 руб отработавшим с 10 мая по 13 по тарифу 50 руб в час. Яндекс сообщил, что это был технический сбой.
- Отменить штрафы курьерам, не вышедшим на смену 13 мая.
- Разблокировать заблокированного (уволенного) курьера Самагана Кыргызбаева не вышедшего на смену 13 мая.
- Обеспечивать рабочими сменами (слотами) новых и старых курьеров.
Смен не хватает в результате набора курьеров.
- Оплата доставок-посылок. Авто-курьеры Яндекс.Таксометра получают за них оплату.
- Два адреса – два заказа – две оплаты, если это мультизаказ (в одном маршруте два клиента).
За первого клиента не платят. Оплата производится за маршрут от места выдачи до второго клиента.
Независимый профсоюз «Курьер» и «Платформа солидарности» поддерживают требование доставщиков ЯндексЛавка.
Бастующие доставщики и Профсоюз Курьер и предлагают выделить представителя Яндекса для трёхсторонних переговоров.
Почта профсоюза «Курьер» для обратной связи: courier.fight@gmail.com.
Бот в телеграм: @courier_fight_bot
Телеграм-канал Платформа солидарности @solidarity_platform
Украинцев Кирилл, председатель независимого профсоюза “Курьер”, направил письмо в Яндекс.Лавка с требованием дать комментарий о снижении гарантированной оплаты труда со 150 до 50 руб в час. Уведомил о забастовке.
Профсоюз призывает Яндекс сохранить свой имидж без репутационных потерь.
Мы будем продолжать работать над решением проблемы и защищать права и интересы работников!
#ПрофсоюзКурьер#Яндекс#КурьерыНеРабы