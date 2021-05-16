Курьеры продолжают борьбу за свои права

Московские доставщики Яндекс.Лавка вышли 13 мая на забастовку. Ниже мы публикуем обращение курьеров к руководству Яндекса.

Им не платят за доставку посылок, с 10 мая Яндекс.Лавка и ООО «Тринити-Стар» снизили курьерам оплату за час работы со 150 руб. до 50 руб в час, не ставят смены и оштрафовали за невыход на смену 13 мая.

Курьеры Яндекса требуют справедливых условий труда и обратились за поддержкой в независимый профсоюз “Курьер” и профсоюзное объединение Платформа солидарности. Это их видеообращение к руководству компании Яндекс.

Профсоюз «Курьер» считает эту оплату труда унизительной для человека.

«Почему должны страдать из-за технических ошибок корпорации? Давайте решать вопрос вместе. Заказы распределяются поочерёдно, курьеров может быть много, заказы не доходят. И мы получали по 50 руб. за 1 час работы. 500 руб. заработали за 10 часов на смене в Москве!

У нас есть дети. И на ребёнка нужно 200 руб. в день! Это рабство, а не работа!

Поэтому мы не вышли на смены».

Курьеры требуют:

Перерасчёта зарплаты по ставке 150 руб отработавшим с 10 мая по 13 по тарифу 50 руб в час. Яндекс сообщил, что это был технический сбой. Отменить штрафы курьерам, не вышедшим на смену 13 мая. Разблокировать заблокированного (уволенного) курьера Самагана Кыргызбаева не вышедшего на смену 13 мая. Обеспечивать рабочими сменами (слотами) новых и старых курьеров.

Смен не хватает в результате набора курьеров.

Оплата доставок-посылок. Авто-курьеры Яндекс.Таксометра получают за них оплату. Два адреса – два заказа – две оплаты, если это мультизаказ (в одном маршруте два клиента).

За первого клиента не платят. Оплата производится за маршрут от места выдачи до второго клиента.

Независимый профсоюз «Курьер» и «Платформа солидарности» поддерживают требование доставщиков ЯндексЛавка.

Бастующие доставщики и Профсоюз Курьер и предлагают выделить представителя Яндекса для трёхсторонних переговоров.

Почта профсоюза «Курьер» для обратной связи: courier.fight@gmail.com.

Бот в телеграм: @courier_fight_bot

Телеграм-канал Платформа солидарности @solidarity_platform

Украинцев Кирилл, председатель независимого профсоюза “Курьер”, направил письмо в Яндекс.Лавка с требованием дать комментарий о снижении гарантированной оплаты труда со 150 до 50 руб в час. Уведомил о забастовке.

Профсоюз призывает Яндекс сохранить свой имидж без репутационных потерь.

Мы будем продолжать работать над решением проблемы и защищать права и интересы работников!

#ПрофсоюзКурьер#Яндекс#КурьерыНеРабы