Хроники коронавируса 42

«Рабкор» продолжает информировать своих читателей о распространении коронавирусной инфекции в России и в мире. За последние две недели общее число случаев заражения превысило 1 миллион в Филиппинах, Бельгии и Швеции. Заболеваемость также выросла в Индии, где всего заразилось уже 22 миллиона человек, и в Бразилии, где заразилось всего 15 миллионов. К пандемии в последнее время присоединился остров св. Елены. Танзания стала еще одной страной, где эпидемия прошла (см. Приложение). Положение ухудшилось в Суринаме, Конго, Непале и на Шри Ланке. В Суринам очередная волна инфекции могла прийти из соседней Бразилии, а в Непал и на Шри Ланку – из Индии. Однако, в Чехии, Нидерландах, Швеции, Бельгии, Венгрии, Албании, Эстонии, Ботсване, Уганде, Зимбабве, Южном Судане, Бенине, Мали, на Бермудских островах и в республике Маврикий ситуация улучшилась.

В России по данным официальной статистики положение улучшается: общее количество больных продолКасабланкажает медленно уменьшаться, не достигая пока того максимума, который наблюдался прошлым летом. Россия перешла на шестое место в мире по общему числу случаев заражения, пропустив на пятое Турцию. Наша страна все еще остается на седьмом месте в мире по общему числу летальных исходов. Турция, для сравнения, на девятнадцатом месте в мире по этому показателю.

Центром распространения инфекции в России остается Москва. В столице количество новых случаев заражения сначала увеличилось до 3 215 случаев 29 апреля, а потом снижалось до 2 896 десятого мая. Наибольшее количество выздоровлений за прошедшие две недели пришлось на 8 мая и составило 2 482 случая. В Москве продолжают болеть 89 739 человек, то есть больше, чем две недели назад. На втором месте по уровню распространения инфекции находится Санкт-Петербург. В этом городе количество новы случаев сначала выросло до 737 первого мая, затем снизилось до 724 десятого мая. Максимальное количество выздоровлений пришлось в Санкт-Петербурге на 28 апреля и составило 1087 случаев. 26 092 человека все еще болеют в культурной столице. Это меньше, чем две недели назад. Тройку лидеров как обычно замыкает Московская область. В области количество новых случаев то поднималось 30 апреля до 651 случая, то опускалось 6 мая до 600, то опять поднималось 10 мая до 649. Пик выздоровлений пришелся на 1 мая и составил 545 случаев. Больных насчитывается 40 216, что больше, чем две недели назад.

В Иркутской области количество новых случаев продолжает снижаться. Если 29 апреля их было 136, 4 мая – 132, а 8 мая – 124. Пик выздоровлений в области пришелся на 1 мая, когда выздоровело 154 человека. Больных в области 887, что больше, чем две недели назад. В Хабаровском крае в последнее время заболевает примерно по 20 человек в сутки: 28 апреля 25 было 25 новых случаев, а 7 мая – 23. Наибольшее число выздоровевших пришлось на 27 апреля и составило 38 человек. Больных в крае 1 662 человека, что меньше, чем две недели назад.

Таким образом, общее медленное уменьшение количества больных в России создается за счет улучшения положения регионов, а в Москве и Московской области ситуаия продолжает ухудшаться.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Кувейт, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Джибути, Афганистан, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Гаити, Гвинея Бисау, Гана, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Замбия, Узбекистан, Гонконг, Бангладеш, Боливия, Сальвадор, Австралия, Экваториальная Гвинея, Перу, Колумбия, Гамбия, Намибия, Аруба, Синт-Мартен, Мьянма, Багамские острова, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Андорра, Швейцария, Армения, Люксембург, Тайвань, Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Болгария, Македония, Черногория, Коморские острова, Великобритания, Ливан, Грузия, Хорватия, Коста-Рика, Ангола, Сирия, Сент-Люсия, Эритрея, Сент-Винсент и Гренадины, Бутан, Россия, Испания, Германия, Индонезия, Южно-Африканская Республика, Израиль, Португалия, Сербия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Панама, Азербайджан, Доминиканская республика, Словения, Литва, Ливия, Нигерия, Южная Корея, Латвия, Куба, Малави, Судан, Руанда, Мавритания, Эсватини, Буркина-Фасо, Белиз, Чад, Гибралтар, коронное владение Джерси, Сьерра-Леоне, Барбадос, Лихтенштейн, Монако, острова Теркс и Кайкос, США, Мексика, Дания, Мозамбик, Сенегал, Демократическая Республика Конго, Лесото, Нигер, Вьетнам, Сен-Мартен, остров Мэн, Карибские Нидерланды, Антигуа и Барбуда, Чехия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Венгрия, Албания, Эстония, Ботсвана, Уганда, Зимбабве, Южный Судан, Бенин, Бермудские острова, Маврикий, Мали.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Маршалловы острова (4), Таджикистан (13 308), Микронезия, Западная Сахара (10), Ватикан (27), Самоа (3), Танзания (509).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды, Чили, Канада, Румыния, Ирак, Филиппины, Бельгия, Швеция.