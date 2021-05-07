Демократические социалисты организуются в сети

В прекрасной и демократической России будущего должна появится новая, широкая лево-демократическая партия. Как говорилось в письме-завещании 14 социалистов, «Она должна быть терпимой, гуманистической и свободолюбивой.» Подготовка теоретической базы и кадров для этой партии и будет являться смыслом существования нашего сообщества, созданного несколькими юными социалистами

«Неважно, строите ли вы свои убеждения на основе марксизма или других методах анализа общества, вдохновляетесь религиозными или гуманистическими принципами» — гласила Франкфуртская декларация Социалистического Интернационала. Неважно, являетесь вы социал-демократом или либертарным социалистом, люксембургианцем или анархистом, ретекоммунистом или троцкистом, мы приглашаем вас в наше сообщество! Мы будем публиковать теорию левого движения, его историю и новости, опровержения правых мифов, будем проводить дискуссии и стримы на различные темы. Не забудем и о развлекательном контенте.

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