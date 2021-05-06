Дайджест новостей 6 мая
[В мире]
Парижане возмутились в социальных сетях завалами мусора на улицах
Белорусские депутаты одобрили поправки в закон о массовых мероприятиях
В ООН заявили о гибели 568 человек в ходе кризиса в Мьянме
В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой
[Внешняя политика]
Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе
Италия высылает двух российских дипломатов
Посольство России в Литве назвало ситуацию с россиянином Мелем издевательством
Сергей Лавров неожиданно встретился с Джоном Керри в Дели
ВМС Украины начали учения в Черном море
Песков заявил об опасности полномасштабных боевых действий на Украине
Защита Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека на условия тюремного содержания
Кремль надеется изменить позицию Турции по Крыму
Украина в ответ на задержание консула выслала старшего российского дипломата
США могут расширить санкции на вторичный рынок долговых ценных бумаг России
Чехия объявила в розыск использовавших паспорта на имена Баширова и Петрова
[Внутренняя политика]
Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России
Конституционный суд постановил изменить Уголовный кодекс для защиты жертв домашнего насилия
Россияне смогут получить выписку о мерах господдержки через госуслуги
Собянин заявил, что вторая волна реновации будет «круче и больше»
[Экономика]
В Приамурье площадь посевов планируют увеличить до 1,2 млн га
Вагонзавод в Твери будет выпускать пассажирские вагоны
Средний чек покупки масок в России в марте в годовом исчислении упал почти вчетверо
В России автомобили подорожали на 2-8% в первом квартале
[Общество]
Защита обжаловала меру пресечения редактору DOXA
Россияне рассказали, в каком возрасте сложнее найти работу
Ежедневно в качестве самозанятых регистрируется больше 5 тысяч человек
Почти половина россиян планируют сменить профессию в 2021 году
[Происшествия]
Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге
Что известно о гибели детей при пожаре в частном доме на Урале
Разлив неизвестной жидкости на площади 700 кв. м произошел в Выборгском заливе Ленобласти
Жительницу Смоленской области госпитализировали с тяжелыми травмами после нападения собаки
[Протесты]
Роскомнадзор предупредил об ответственности за призывы к митингам
21 апреля в сибирских городах прошли несогласованные акции
21 апреля главу штаба Навального задержали в Петербурге
21 апреля в Казани мужчину арестовали на 20 суток за анонс несогласованной акции
21 апреля в Москве и Петербурге прошли несогласованные акции
14 апреля в Риме работники Alitalia устроили акцию протеста с гробом
17 апреля в Нью-Йорке прошли акции протеста против полицейского насилия
17 апреля в Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста
[Пенсии]
В Госдуме предложили упростить систему назначения пенсий
[Культура]
В фонд музея Сергея Есенина в Константинове поступила записка поэта 1916 года
Правда ли, что один современный художник продал свои фекалии за огромные деньги?
[Образование]
Госдума приняла закон о преимуществе детей силовиков при зачислении в вузы
Медикам-студентам из «красных зон» отказали в льготах на обучение