Дайджест новостей 6 мая

 

Дайджест новостей 6 мая

 

[В мире]

 

Парижане возмутились в социальных сетях завалами мусора на улицах

 

Белорусские депутаты одобрили поправки в закон о массовых мероприятиях

 

В ООН заявили о гибели 568 человек в ходе кризиса в Мьянме

 

В Молдавии чиновника, привившегося без очереди, облили зеленкой

 

[Внешняя политика]

 

Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

 

Италия высылает двух российских дипломатов

 

Посольство России в Литве назвало ситуацию с россиянином Мелем издевательством

 

Сергей Лавров неожиданно встретился с Джоном Керри в Дели

 

ВМС Украины начали учения в Черном море

 

Песков заявил об опасности полномасштабных боевых действий на Украине

 

Защита Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека на условия тюремного содержания

 

Кремль надеется изменить позицию Турции по Крыму

 

Украина в ответ на задержание консула выслала старшего российского дипломата

 

США могут расширить санкции на вторичный рынок долговых ценных бумаг России

 

Чехия объявила в розыск использовавших паспорта на имена Баширова и Петрова

 

[Внутренняя политика]

 

Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России

 

Конституционный суд постановил изменить Уголовный кодекс для защиты жертв домашнего насилия

 

 Россияне смогут получить выписку о мерах господдержки через госуслуги

 

Собянин заявил, что вторая волна реновации будет «круче и больше»

 

[Экономика]

 

В Приамурье площадь посевов планируют увеличить до 1,2 млн га

 

Вагонзавод в Твери будет выпускать пассажирские вагоны

 

Средний чек покупки масок в России в марте в годовом исчислении упал почти вчетверо

 

В России автомобили подорожали на 2-8% в первом квартале

 

[Общество]

 

Защита обжаловала меру пресечения редактору DOXA 

 

Россияне рассказали, в каком возрасте сложнее найти работу

 

Ежедневно в качестве самозанятых регистрируется больше 5 тысяч человек

 

Почти половина россиян планируют сменить профессию в 2021 году

 

[Происшествия]

 

Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

 

Что известно о гибели детей при пожаре в частном доме на Урале

 

Разлив неизвестной жидкости на площади 700 кв. м произошел в Выборгском заливе Ленобласти

 

Жительницу Смоленской области госпитализировали с тяжелыми травмами после нападения собаки

 

[Протесты]

 

Роскомнадзор предупредил об ответственности за призывы к митингам

 

21 апреля в сибирских городах прошли несогласованные акции

 

21 апреля главу штаба Навального задержали в Петербурге

 

21 апреля в Казани мужчину арестовали на 20 суток за анонс несогласованной акции

 

21 апреля в Москве и Петербурге прошли несогласованные акции

 

14 апреля в Риме работники Alitalia устроили акцию протеста с гробом

 

17 апреля в Нью-Йорке прошли акции протеста против полицейского насилия

 

17 апреля в Риме сотрудники сферы шоу-бизнеса устроили акцию протеста

 

[Пенсии]

 

В Госдуме предложили упростить систему назначения пенсий

 

[Культура]

 

В фонд музея Сергея Есенина в Константинове поступила записка поэта 1916 года

 

Правда ли, что один современный художник продал свои фекалии за огромные деньги?

 

[Образование]

 

Госдума приняла закон о преимуществе детей силовиков при зачислении в вузы

 

Медикам-студентам из «красных зон» отказали в льготах на обучение

Рабкор.ру
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6-5-2021 События, , 5
Дайджест новостей 2 маяДемократические социалисты организуются в сети
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