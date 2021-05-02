Дайджест новостей 2 мая
[В мире]
Минск инициирует признание Nexta иностранной экстремистской организацией
Совет безопасности Белоруссии предложил разрывать контракты с работниками за забастовки
США сняли санкции по Венесуэле с двух итальянских компаний
США возобновят санкции против белорусских компаний
В Мьянме обстреляли американский культурный центр
[Внешняя политика]
«Автоваз» возобновляет производство автомобилей Lada в Казахстане
Польша ввела санкции против двух судов, причастных к проекту «Северный поток-2»
Пакистан в 2021 году начнет поставки манго в Россию в коммерческих масштабах
Ростовские компании будут поставлять комплектующие для ветропарков в России и за рубежом
В Литве россиянину Мелю продлили тюремный срок с семи до десяти лет
[Внутренняя политика]
Губернатор Ульяновской области подал в отставку
Новые правила выплаты пособий по безработице вступили в силу
Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах
[Экономика]
Аналитики назвали самые высокие средние зарплаты в сфере IT в России
Хуснуллин сообщил, что дефицит рабочих в сфере строительства достигает около 2 млн человек
Росимущество в апреле начнет приватизацию аэропорта Элисты
Дефицит новых машин в российских автосалонах идет на спад
Объем онлайн-продаж между частными лицами в России превысил 1 трлн рублей
«Автодор» начал выпуск грузовиков Hyundai на газомоторном топливе
Средний размер автокредита в России в феврале вырос на 20%
[Общество]
Скандальный сбор. Как подаренные миллионы изменили жизнь родителей Миланы Семельниковой
Более половины россиян, планирующих покупку авто, воспользуются автокредитом
Россияне за год увеличили долю безналичных платежей в магазинах до 76%
[Протесты]
10 апреля двадцать человек задержаны полиией в ходе акции против ограничений из-за коронавируса в Хельсинки
11 апреля полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре столице Судана
11 апреля трех человек задержали на протестах против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме
12 апреля беспорядки и столкновения с полицией произошли в американском Миннеаполисе после нового инцидента с застреленным при задержании афроамериканем
12 апреля в США прошли митинги под лозунгом «Жизни белых имеют значение»
13 апреля в Миннесоте продолжились столкновения после убийства афроамериканца Райта
[Пенсии]
Пенсионный фонд подготовил временные правила предоставления услуг из-за коронавируса
[Культура]
Руководство «Ленфильма» планирует полностью погасить долги к середине 2022 года
Посещаемость Исторического музея снизилась почти на 50% в I квартале
Фасад нижегородского Литературного музея Горького отреставрируют к 800-летию города