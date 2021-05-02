Дайджест новостей 2 мая

 

Дайджест новостей 2 мая

 

[В мире]

 

Минск инициирует признание Nexta иностранной экстремистской организацией

 

Совет безопасности Белоруссии предложил разрывать контракты с работниками за забастовки

 

США сняли санкции по Венесуэле с двух итальянских компаний

 

США возобновят санкции против белорусских компаний

 

В Мьянме обстреляли американский культурный центр

 

[Внешняя политика]

 

«Автоваз» возобновляет производство автомобилей Lada в Казахстане

 

Польша ввела санкции против двух судов, причастных к проекту «Северный поток-2»

 

Пакистан в 2021 году начнет поставки манго в Россию в коммерческих масштабах

 

Ростовские компании будут поставлять комплектующие для ветропарков в России и за рубежом

 

В Литве россиянину Мелю продлили тюремный срок с семи до десяти лет

 

[Внутренняя политика]

 

Губернатор Ульяновской области подал в отставку

 

Новые правила выплаты пособий по безработице вступили в силу

 

Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах

 

[Экономика]

 

Аналитики назвали самые высокие средние зарплаты в сфере IT в России

 

Хуснуллин сообщил, что дефицит рабочих в сфере строительства достигает около 2 млн человек

 

Росимущество в апреле начнет приватизацию аэропорта Элисты

 

Дефицит новых машин в российских автосалонах идет на спад

 

Объем онлайн-продаж между частными лицами в России превысил 1 трлн рублей

 

«Автодор» начал выпуск грузовиков Hyundai на газомоторном топливе

 

Средний размер автокредита в России в феврале вырос на 20%

[Общество]

 

Скандальный сбор. Как подаренные миллионы изменили жизнь родителей Миланы Семельниковой

 

Более половины россиян, планирующих покупку авто, воспользуются автокредитом

 

Россияне за год увеличили долю безналичных платежей в магазинах до 76%

 

[Протесты]

 

10 апреля двадцать человек задержаны полиией в ходе акции против ограничений из-за коронавируса в Хельсинки

 

11 апреля полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре столице Судана

 

11 апреля трех человек задержали на протестах против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме

 

12 апреля беспорядки и столкновения с полицией произошли в американском Миннеаполисе после нового инцидента с застреленным при задержании афроамериканем

 

12 апреля в США прошли митинги под лозунгом «Жизни белых имеют значение»

 

13 апреля в Миннесоте продолжились столкновения после убийства афроамериканца Райта

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд подготовил временные правила предоставления услуг из-за коронавируса

 

[Культура]

 

Руководство «Ленфильма» планирует полностью погасить долги к середине 2022 года

 

Посещаемость Исторического музея снизилась почти на 50% в I квартале

 

Фасад нижегородского Литературного музея Горького отреставрируют к 800-летию города

Рабкор.ру
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2-5-2021 События, , 42
Хроники коронавируса 41
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