Глава Коми владеет матом лучше, чем русским

28 апреля в Госсовете Республики Коми Владимир Уйба представлял отчёт о работе своего правительства за 2020 год.

С критикой выступил депутат от оппозиции Олег Михайлов (КПРФ). Он подверг критики и деятельности Уйбы на посту Главы, после чего спикер Госсовета Сергей Усачёв отключил коммунисту микрофон.

Затем, когда блок вопросов и выступлений закончился, был объявлен перерыв, во время которого Уйба подошёл к Михайлову и произнес короткий, но выразительный матерный монолог.

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