В Мозамбике возникла новая исламистская угроза

Группа боевиков, связанная с организацией “Исламское государство”* напала на город Пальма 24 марта. Данный захват знаменует собой важный этап роста джихада в той части Африки, которая до сих пор оставалась без внимания. Правительство Мозамбика при содействии международного сообщества должно приложить все возможные усилия для предотвращения распространения идей террористической группировки.

После стран Африканского Рога и Сахеля, это третий регион африканского континента подверженный дестабилизации благодаря исламистским восстаниям. Жестокая атака, которая началась в среду, 24 марта, в течение нескольких дней была направлена против города Пальма на северо-востоке Мозамбика. Это является тревожным шагом в развитии джихада, от влияния которого до недавнего времени регион был избавлен.

Взяв штурмом соседнюю агломерацию полуострова Афунги, где располагается консорциум, возглавляемый французом Total, строящий завод сниженного природного газа, боевики группы Ahlu Sunna Wal Jamaa, по местному прозвищу «Аш-Шабаб », добились большого успеха.

Их план состоял в том, чтобы опустошить близлежащие деревни террором, а затем проникнуть в город, чтобы начать атаку боевиков сразу в нескольких точках. Ни армии, ни людям из частных охранных компаний, находящимся в этом районе, не удалось избежать кровопролития, приведшие к гибели нескольких десятков человек. Total, которая только что объявила о возобновлении своего строительства, крупнейшего проекта африканского континента в области углеводородов, была вынуждена приостановить его.

В Северном Мозамбике группа “Аш-Шабаб” неуклонно растет с момента своего создания в 2017 на фоне экономической нестабильности и местных религиозных конфликтов. Объединяя прежде всего мозамбикских и танзанийских, а также конголезских и сомалийских комбатантов, она наводят свой порядок, сея террор, в том числе обезглавливанием, предназначенным для задабривания духов.

Повстанцы действуют без единого лидера, но связаны с запрещенной в России организацией Исламское государство с 2019, постоянно расширяют свою власть в регионе, потенциально становящемся новым Эльдорадо, где сосредоточены ресурсы, не приносящие пользы людям. От рубиновых, золотых и графитовых рудников до торговли деревом и героином. Там царит хаос, из-за которого 670 000 человек были вынуждены покинуть свои земли, а гуманитарная ситуация граничит с кризисом.

Для Мозамбика, бывшей португальской колонии, пережившей длительную войну за независимость (1964-1975 годы), затянувшуюся гражданскую войну (1976-1992 годы), в результате которой погибло почти миллион человек, удар является жестоким, хотя столица Мапуту находится более чем в 2700 километрах от места нападения.

Но хуже всего, учитывая глобальную проблему борьбы с джихадизмом и местную обстановку в Афунги – штаб–квартире стратегического промышленного проекта развития страны, — было бы вмешательство, прямое или косвенное, великих держав. Любая военная эскалация, как и контрпример Сомали, только укрепит популярность джихадистов.

В отличие от Сахеля, Кабо-Дельгадо является потенциально богатым регионом, чьи порты в Индийском океане открывают страну миру. Правительство Мозамбика несет ответственность за проведение ответной политики на недовольство местных жителей, обеспечение безопасности и выполнение обещаний о процветании в результате эксплуатации газа. В свою очередь, международному сообществу следует поддержать развитие Мозамбика, избегая разжигания огня.

*Запрещена в Российской Федерации

Редакция «Le Monde»

Перевод Дарьи Герасимовой

Источник: https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/30/au-mozambique-une-nouvelle-menace-islamiste-en-afrique_6074975_3232.html