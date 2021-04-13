Хроники коронавируса 40

«Рабкор» продолжает информировать читателей о пандемии коронавируса. За последние три недели эпидемия прошла на островах Сен-Пьер и Микелон и в Ватикане, а на Соломоновых островах началась новая волна распространения инфекции. В Чили, Канаде и Румынии общее количество случаев заражения превысило миллион, а в Бразилии и Индии – тринадцать миллионов. В Венесуэле, Зимбабве, на Филиппинах, в Казахстане, на Мальдивских островах, в Индии, Реуньене, Кабо-Верде, Эфиопии, Ираке, Боснии и Герцеговине, Иране, на Украине, в Кении, Норвегии, Турции, Палестине и Кюрасао положение вновь ухудшилось. В Испании, Германии, Индонезии, Южно-Африканской республике, Канаде, Израиле, Португалии, Сербии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии, Панаме, Азербайджане, Доминикаской республике, Словении, Литве, Ливии, Нигерии, Южной Корее, Латвии, на Кубе, в Малави, Таиланде, Судане, Руанде, Мавритании, Эсватини, Буркина-Фасо, Белизе, Чаде, Гибралтаре, коронном владении Джерси, Сьерра-Леоне, на Барбадосе, в Лихтенштейне, Монако и на островах Теркс и Кайкос болезнь вновь начала отступать.

В России по данным официальной статистики эпидемия тоже идет на спад. Наша страна спустилась на пятое место в мире по общему числу случаев заражения. Четвертое место снова заняла Франция. По числу летальных исходов Россия остается на седьмом месте в мире. Общее количество болеющих еще превышает максимум, наблюдавшийся в начале прошлого лета.

Центром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. В столице количество новых случаев выросло с 1934 восемнадцатого марта до 2 421 девятого апреля. Наибольшее число выздоровевших за день тоже пришлось на девятое апреля и составило 1989 человек. На сегодняшний день в Москве остается 70 897 больных, что больше, чем три недели назад. Второе место по общему числу заболевших все еще принадлежит Санкт-Петербургу. В городе на Неве количество новых случаев снижается с 918 восемнадцатого марта до 694 одиннадцатого апреля. Наибольшее число выздоровевших за день наблюдалось восемнадцатого марта и составило 2 041 человек. Больных в Санкт-Петербурге остается 32 204 человека, что меньше, чем три недели назад. В Московской области, занимающей третье место по общему числу случаев заражения, количество новых случаев тоже снижается: двадцатого марта заболел 651 человек, а девятого апреля – 594. Наибольшее число выздоровевших пришлось в области на третье апреля и составило 605 человек. Всего в области продолжает болеть 36 978 человек, это больше,чем на прошлой неделе.

В Иркутской области число новых случаев продолжает снижаться, если восемнадцатого марта заболело 186 человек, то одиннадцатого апреля уже 157. Наибольшее количество выздоровевших за сутки наблюдалось первого апреля и составило 202 человека. Общее число болеющих в области составляет 822 человека, что больше, чем три недели назад. В Хабаровском крае снижается число новых случаев, двадцать пятого марта их было 65, а шестого апреля – 52. Наибольшее количество выздоровевших в крае пришлось на двадцать шестое марта и составило 69 человек. Всего в Хабаровском крае остается 1944 больных, что меньше, чем три недели назад.

Таким образом общее снижение числа новых случаев и числа болеющих по стране достигается за счет регионов. В столице же и в Московской области, похоже, ситуация начинает ухудшаться.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Кувейт, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Джибути, Афганистан, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Гаити, Гвинея Бисау, Гана, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Габон, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Замбия, Эквадор, Узбекистан, Гонконг, Бангладеш, Боливия, Сальвадор, Австралия, Экваториальная Гвинея, Перу, Колумбия, Гамбия, Намибия, Суринам, Конго, Тринидад и Тобаго, Аруба, Гайана, Синт-Мартен, Мьянма, Багамские острова, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Андорра, Швейцария, Армения, Люксембург, Тайвань, Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Шри Ланка, Болгария, Македония, Черногория, Коморские острова, Великобритания, Ливан, Грузия, Хорватия, Коста-Рика, Ангола, Сирия, Сент-Люсия, Эритрея, Сент-Винсент и Гренадины, Бутан, Россия, Испания, Германия, Индонезия, Южно-Африканская Республика, Канада, Израиль, Португалия, Сербия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Панама, Азербайджан, Доминиканская республика, Словения, Литва, Ливия, Нигерия, Южная Корея, Латвия, Куба, Малави, Таиланд, Судан, Руанда, Мавритания, Эсватини, Буркина-Фасо, Белиз, Чад, Гибралтар, коронное владение Джерси, Сьерра-Леоне, Барбадос, Лихтенштейн, Монако, острова Теркс и Кайкос.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Маршалловы острова (4), Таджикистан (13 308), Микронезия, Западная Сахара (10), Сен-Пьер и Микелон (24), Ватикан (27).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды, Чили, Канада, Румыния.