Дайджест новостей 12 апреля
[В мире]
США предоставят Тайваню оборудование для строительства подлодок
КНР запретила трансляцию церемонии «Оскар»
Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко
Полиция Латвии изъяла крупнейшую в истории страны партию гашиша
[Внешняя политика]
Путин провел с Алиевым и Пашиняном переговоры по теме Карабаха
Постпред России при Совете Европы рассказал о последствиях выхода из организации
Лавров обсудил с главой фракции «Хезболлах» ситуацию в Ливане и Сирии
Посол России в Лондоне назвал аморальными и неприемлемыми западные санкции против Сирии
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана обстановку в Ближневосточном регионе
Путин и Жапаров запустят золоторудный комбинат на месторождении в Киргизии
[Внутренняя политика]
В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за незаконные действия коллекторов
Губернатор Белозерцев не признал себя виновным в коррупции
Деньги коррупционеров приравняют к недвижимости
Следственный комитет расследует дело о вбросе на губернаторских выборах в Пензе
Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента
Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю
По делу главы Пензенской области задержали бывшего продюсера Баскова Бориса Шпигеля
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей
[Общество]
Полиция закрыла в Москве 360 заведений, нарушавших ограничения по коронавирусу
Почему вакцинация в России идет так медленно и чем это грозит?
Российским медикам не заплатили более 330 миллионов рублей во время пандемии
Следственный комитет проверит информацию о попавшей в рабство семье в Ивановской области
[Происшествия]
Следственный комитет возбудил дело по факту смерти трех человек при взрыве газа в Химках
В Ростовской области обрушилось двухэтажное здание
Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Химках выплатят по 1 млн рублей
[Протесты]
20 марта в Амстердаме полиция применила водометы против протестующих
20 марта в Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией
20 марта в Таиланде полиция применила резиновые пули против демонстрантов
[Пенсии]
Госдума отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам
Путин подписал закон о порядке начисления пенсии иностранцам
[Культура]
В Бурятии осудили грабителей музея за хищение экспонатов на 2,5 млн рублей
[Образование]
Зарплату учителей предложили увеличить в два раза