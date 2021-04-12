Дайджест новостей 12 апреля

 

Дайджест новостей 12 апреля

 

[В мире]

 

США предоставят Тайваню оборудование для строительства подлодок

 

КНР запретила трансляцию церемонии «Оскар»

 

Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко

 

Полиция Латвии изъяла крупнейшую в истории страны партию гашиша

 

[Внешняя политика]

 

Путин провел с Алиевым и Пашиняном переговоры по теме Карабаха

 

Постпред России при Совете Европы рассказал о последствиях выхода из организации

 

Лавров обсудил с главой фракции «Хезболлах» ситуацию в Ливане и Сирии

 

Посол России в Лондоне назвал аморальными и неприемлемыми западные санкции против Сирии

 

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана обстановку в Ближневосточном регионе

 

Путин и Жапаров запустят золоторудный комбинат на месторождении в Киргизии

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за незаконные действия коллекторов

 

Губернатор Белозерцев не признал себя виновным в коррупции

 

Деньги коррупционеров приравняют к недвижимости

 

Следственный комитет расследует дело о вбросе на губернаторских выборах в Пензе

 

Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента

 

Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю

 

По делу главы Пензенской области задержали бывшего продюсера Баскова Бориса Шпигеля

 

Что известно о деле губернатора Пензенской области  Ивана Белозерцева

 

Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей

 

[Общество]

 

Полиция закрыла в Москве 360 заведений, нарушавших ограничения по коронавирусу

 

Почему вакцинация в России идет так медленно и чем это грозит?

 

Российским медикам не заплатили более 330 миллионов рублей во время пандемии

 

Следственный комитет проверит информацию о попавшей в рабство семье в Ивановской области

 

[Происшествия]

 

Следственный комитет возбудил дело по факту смерти трех человек при взрыве газа в Химках

 

В Ростовской области обрушилось двухэтажное здание

 

Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Химках выплатят по 1 млн рублей

 

[Протесты]

 

20 марта в Амстердаме полиция применила водометы против протестующих

 

20 марта в Касселе акция протеста закончилась столкновениями с полицией

 

20 марта в Таиланде полиция применила резиновые пули против демонстрантов

 

[Пенсии]

 

Госдума отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам

 

Путин подписал закон о порядке начисления пенсии иностранцам

 

[Культура]

 

В Бурятии осудили грабителей музея за хищение экспонатов на 2,5 млн рублей

 

[Образование]

 

Зарплату учителей предложили увеличить в два раза

 

Рабкор.ру
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12-4-2021 События, , 19
Дайджест новостей 8 апреля
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