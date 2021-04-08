Дайджест новостей 8 апреля
[В мире]
24 марта в Суэцком канале село на мель гигантское судно. Образовалась пробка из десятков судов
Лукашенко расширил состав постоянных членов Совбеза Белоруссии
25 марта движение по Суэцкому было каналу полностью остановлено
Участников штурма Капитолия обвинили в нападении на полицейских
[Внешняя политика]
РФ и Сирия считают, что курдские власти фактически потеряли контроль над лагерем Эль-Холь
В МИД заявили, что у РФ и Ирана есть резервы, чтобы углублять многоплановое партнерство
Москва призвала Осло к неукоснительному соблюдению договора о Шпицбергене
Россия осуждает попытки финансово-экономического удушения Сирии
[Внутренняя политика]
Захарова заявила, что цензура американских IT-гигантов приведет к ограничению их работы по всему миру
Умер зампред комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарев
Володин запустил свой канал в Telegram
Правительство Ставрополья отправили в отставку
Комиссия Думы разработает рекомендации против вовлечения подростков в незаконные акции
В Совете по правам человека проведут правовую экспертизу задержаний на съезде муниципальных депутатов
ЛДПР проведет предвыборный съезд 5 июня
Песков заявил, что губернаторов будут оценивать по степени прозрачности думских выборов в регионах
Поклонская намерена принять участие в выборах в Госдуму
В России стартует тестирование системы онлайн-голосования перед выборами 2021 года
Совет Федерации одобрил закон, снимающий возрастные ограничения для назначенных президентом госслужащих
Что говорят пензенские активисты о задержании губернатора Ивана Белозерцева
[Экономика]
Telegram разместил бонды на $1 млрд
В России рухнули продажи жилья
Bloomberg предупредил о перебоях с туалетной бумагой
Коллекторы назвали самых недисциплинированных заемщиков
[Общество]
Обвиняемого в мошенничестве директора челябинского аэропорта отправили под домашний арест
В Приморье возбудили дело о халатности после передачи детям-сиротам некачественного жилья
Москвич за год поставил на фиктивный миграционный учет более 160 тысяч иностранцев
В Приморье двое жителей украли тонну кедрового ореха через дырку в стене склада
[Происшествия]
В Перми женщина погибла из-за падения на нее снега с крыши дома
Склад с музыкальным оборудованием загорелся на юго-востоке Москвы
19 марта на Камчатке произошло десять землетрясений
Бытовой газ стал причиной взрыва в жилом доме в Химках
[Протесты]
19 марта суд арестовал московского депутата за нарушения на акции протеста
18 марта в Белоруссии студент получил четыре года колонии за участие в беспорядках
19 марта танцевавший перед милицией в Гродно панк получил 1,5 года лишения свободы
20 марта в Варшаве прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
[Пенсии]
В Государственной думе предложили расширить список лиц, которым положена досрочная пенсия
В России изменился порядок начисления социальных доплат к пенсии
В России предложили индексировать пенсии новой категории граждан
В Госдуме предложили вернуть индексацию всех категорий пенсий
[Наука]
Члены РАН попросили Путина не подписывать закон о просветительской деятельности
[Образование]
Счетная палата заявила, закон о просветительской деятельности приведет к ограничению работы НКО
[Культура]
«Иван Грозный» Репина посветлеет
В Измайловском кремле в Москве произошло возгорание