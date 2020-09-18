Хроники коронавируса 24

Рабкор продолжает следить за развитием пандемии коронавирусной инфекции в России и в мире. За прошедшую неделю количество стран, где эпидемия прошла, не изменилось: не убавилось и не прибавилось ни одной страны. Список стран, где эпидемия отступает пополнился следующими странами: Перу, Колумбия, Кения, Сенегал, Гамбия и Сан Марино. Стоит отметить, что в Перу и Сенегале ситуация улучшается во второй раз. Однако, есть и страны, где ситуация ухудшилась: Иран, Буркина-Фасо, Бахрейн, Черногория, Израиль и Лесото. Впервые за долгое время количество стран, где ситуация улучшилась, сравнялось с количеством стран, где ситуация ухудшилась.

В России по данным официальной статистики наметилась тенденция к ухудшению ситуации: в сентябре количество больных начало медленно увеличиваться. Наша страна продолжает оставаться на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения. В последнее у России появился «конкурент» за четвертое место, этой страной на сей раз стал Перу, занимающий теперь пятую строчку. По количеству летальных исходов наша страна по-прежнему остается на двенадцатом месте в мире. Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва, где на этой неделе заболевает не меньше 700 человек, а выздоравливает не меньше 800. Второе место в России по ежедневному приросту больных продолжает занимать Санкт-Петербург, где ежедневно заболевает не меньше 200 человек, а выздоравливает не меньше 100. На третьем месте все еще находится Московская область, где на этой неделе ежедневно заболевало не меньше 150 человек, а выздоравливало не меньше 140.

В Хабаровском крае на этой неделе заболевало не меньше 60 человек в день, а выздоравливало не меньше 25. Общее количество больных на сегодняшний день 2029 человек. В этом регионе наблюдается рост числа больных по сравнению с прошлой неделей. В Иркутской области на этой неделе заболевало не меньше 70 человек в день, а выздоравливало не меньше 50. На сегодняшний день болеть продолжают 3223 человека. Таким образом, количество больных в регионе уменьшилось. И в Хабаровском крае, и в Иркутской области продолжает действовать первый этап снятия ограничений.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Германия, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Финляндия, Андорра, Италия, Ирландия, Испания, Турция, Куба, Латвия, Кипр, Нигер, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Шри Ланка, Россия, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Армения, Гана, Камерун, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Аргентина, Нигерия, Венесуэла, Македония, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Сербия, Болгария, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Кения, Сенегал, Гамбия, Сан Марино.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Ватикан (12), Макао (46), Сент-Китс и Невис (17).