Дайджест новостей на 13.08.2020
[В мире]
Белый дом осудил решение властей Гонконга отложить парламентские выборы
Германия приостановила соглашения об экстрадиции с Гонконгом
В Эквадоре запретили продажу алкоголя в выходные для борьбы с коронавирусом
Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа
[Внешняя политика]
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа
[Внутренняя политика]
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Карелия вернула часть ограничений из-за коронавируса
[Экономика]
Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб от кризиса 2009 года
[Общество]
Большинство россиян не планируют отправлять детей в лагерь в 2020 году
[Происшествия]
Рекордный за все время рост случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали на Кубани
[Протесты]
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
В столице Мали по меньшей мере один человек погиб в результате протестов
[Пенсии]
В России повысят накопительные пенсии
[Культура]
Выставка редких работ Сальвадора Дали открылась в Левитановском центре в Плесе
[В мире]
Представители командования Индии и Китая начали переговоры о разведении войск
В Нахичевани проводятся совместные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции с боевыми стрельбами
В Перу продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до сентября
В Боливии карантинные ограничения продлили до 31 августа
[Внешняя политика]
Путин и Зеленский обсудили по телефону новое соглашение о прекращении огня
Россияне могут улететь в Турцию, Британию и Танзанию
[Внутренняя политика]
Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»
Дегтярев сообщил об изменениях в правительстве Хабаровского края
[Экономика]
Около трети торговых центров в России до сих пор не открылись
[Общество]
Лишь 6% россиян оценивают отношения России и Белоруссии как напряженные
[Происшествия]
Глава Роспотребнадзора отметила рост заболеваемости коронавирусной инекией в пяти регионах России
[Протесты]
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
[Пенсии]
Минфин прокомментировал поправки о передаче в Пенсионный фонд конфискованных денег
[Образование]
В Минобрнауки планируют увеличивать количество бюджетных мест в магистратуре с 2022 года
[В мире]
Правительство Греции вернет двум миллионам пенсионеров урезанные пенсии
Новая Зеландия приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии
[Внешняя политика]
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Прокладка «Северного потока-2» пока невозможна из-за нереста трески
[Внутренняя политика]
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ для жителей Хабаровского края
Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов
[Экономика]
Норма сбережений россиян во втором квартале достигла рекордных значений
[Общество]
Фургал попросил больше не присылать ему продукты в СИЗО
[Происшествия]
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
[Протесты]
27 июля в Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около тысячи человек
В Хабаровске водителя «фургалмобиля» арестовали
[Пенсии]
В Госдуме предложили освободить от налогов пенсионеров-предпринимателей
[Образование]
Минобрнауки проведет проверку в Лесотехническом университете в Петербурге
[В мире]
Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город
В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам
Впервые республиканцы США хотят провести предвыборный съезд в закрытом для прессы режиме
[Внешняя политика]
Путин считает постановление Рады о местных выборах противоречащим минским соглашениям
В Киеве ответили на возвращение нот протеста из-за парада в Севастополе
[Внутренняя политика]
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
Руководство хабаровского отделения КПРФ ответит за организацию митинга
[Экономика]
Экономика уже проглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше
[Общество]
Пограничники изъяли у жителя Крыма античные и средневековые монеты
[Происшествия]
Что известно о взрыве в порту Бейрута
[Протесты]
Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Илья Латыпов о протестах в Хабаровске
[Пенсии]
Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий
[Культура]
Театр «Геликон-опера» не выплатил зрителям средства за приобретенные билеты на 32 млн рублей
[В мире]
Госдеп США считает, что китайские суда нарушают правила вылова рыбы
Три министра направлены на карантин в Израиле из-за коронавируса у коллеги
Экономика Гонконга вступила в худшую рецессию с 1974 года
[Внешняя политика]
В МИД Белоруссии прошла встреча с послом РФ после задержания россиян
ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море
[Внутренняя политика]
Медведев поставил «Единой России» задачу на осень
Режим самоизоляции для пожилых людей вновь продлили в Подмосковье
[Экономика]
Показатели занятости в июле стабилизировались
[Общество]
На Алтае закрыли нелегальный детский лагерь
[Происшествия]
В районах Хабаровского края и в Хабаровске ввели карантин из-за африканской чумы свиней
[Протесты]
В Тель-Авиве после беспорядков на акции протеста задержали 19 человек
В Мали 11 человек погибли при протестах
[Пенсии]
Россияне рассказали об отношении к досрочному выходу на пенсию
[Культура]
Фестиваль уличных театров впервые пройдет в Суздале в августе
[В мире]
ООН выделила $15 млн для помощи Ливану после взрыва в Бейруте
Умер бывший глава компартии Вьетнама
Премьер Венгрии назвал нелегальных мигрантов биологической угрозой
[Внешняя политика]
Молдавия и Приднестровье заявили о готовности к переговорам в формате «пять плюс два»
В Белоруссии заявили, что пограничники усилили оперативное прикрытие границы с Россией
[Внутренняя политика]
Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-«наливаек»
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора
[Экономика]
Центробанк ждет как минимум синхронного с миром восстановления российской экономики
[Общество]
69% россиян назвали доступность медицины ключевой в нацпроекте «Здравоохранение»
[Происшествия]
Белоярская АЭС опровергла информацию о радиационном загрязнении реки Ольховки
[Протесты]
Лидеры оппозиции на протесте в Белграде потребовали новых выборов
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
В Киеве прошел митинг против восстановления обучения на русском языке
[Культура]
Мариинский театр 27 июля отправился на гастроли в Италию