Дайджест новостей на 13.08.2020

 

Дайджест новостей на 13.08.2020

 

[В мире]

 

Белый дом осудил решение властей Гонконга отложить парламентские выборы

 

Германия приостановила соглашения об экстрадиции с Гонконгом

 

В Эквадоре запретили продажу алкоголя в выходные для борьбы с коронавирусом

 

Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа

 

[Внешняя политика]

 

Российского посла вызвали в МИД Эстонии

 

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа

 

[Внутренняя политика]

 

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

 

Карелия вернула часть ограничений из-за коронавируса

 

[Экономика]

 

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб от кризиса 2009 года

 

[Общество]

 

Большинство россиян не планируют отправлять детей в лагерь в 2020 году

 

[Происшествия]

 

Рекордный за все время рост случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали на Кубани

 

[Протесты]

 

В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента

 

В столице Мали по меньшей мере один человек погиб в результате протестов

 

[Пенсии]

 

В России повысят накопительные пенсии

 

[Культура]

 

Выставка редких работ Сальвадора Дали открылась в Левитановском центре в Плесе

 

[В мире]

 

Представители командования Индии и Китая начали переговоры о разведении войск

 

В Нахичевани проводятся совместные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции с боевыми стрельбами

 

В Перу продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до сентября

 

В Боливии карантинные ограничения продлили до 31 августа

 

[Внешняя политика]

 

Путин и Зеленский обсудили по телефону новое соглашение о прекращении огня

 

Россияне могут улететь в Турцию, Британию и Танзанию

 

[Внутренняя политика]

 

Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»

 

Дегтярев сообщил об изменениях в правительстве Хабаровского края

 

[Экономика]

 

Около трети торговых центров в России до сих пор не открылись

 

[Общество]

 

Лишь 6% россиян оценивают отношения России и Белоруссии как напряженные

 

[Происшествия]

 

Глава Роспотребнадзора отметила рост заболеваемости коронавирусной инекией в пяти регионах России

 

[Протесты]

 

При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

 

Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате

 

[Пенсии]

 

Минфин прокомментировал поправки о передаче в Пенсионный фонд конфискованных денег

 

[Образование]

 

В Минобрнауки планируют увеличивать количество бюджетных мест в магистратуре с 2022 года

 

[В мире]

 

Правительство Греции вернет двум миллионам пенсионеров урезанные пенсии

 

Новая Зеландия приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом

 

Вандалы разгромили офис консульства Венесуэлы в Колумбии

 

[Внешняя политика]

 

Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения

 

Прокладка «Северного потока-2» пока невозможна из-за нереста трески

 

[Внутренняя политика]

 

Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ для жителей Хабаровского края

 

Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов

 

[Экономика]

 

Норма сбережений россиян во втором квартале достигла рекордных значений

 

[Общество]

 

Фургал попросил больше не присылать ему продукты в СИЗО

 

[Происшествия]

 

Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта

 

[Протесты]

 

27 июля в Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около тысячи человек

 

В Хабаровске водителя «фургалмобиля» арестовали

 

[Пенсии]

 

В Госдуме предложили освободить от налогов пенсионеров-предпринимателей

 

[Образование]

 

Минобрнауки проведет проверку в Лесотехническом университете в Петербурге

 

[В мире]

 

Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город

 

В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам

 

Впервые республиканцы США хотят провести предвыборный съезд в закрытом для прессы режиме

 

[Внешняя политика]

 

Путин считает постановление Рады о местных выборах противоречащим  минским соглашениям

 

В Киеве ответили на возвращение нот протеста из-за парада в Севастополе

 

[Внутренняя политика]

 

В России заработала упрощенная процедура получения гражданства

 

Руководство хабаровского отделения КПРФ ответит за организацию митинга

 

[Экономика]

 

Экономика уже проглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше

 

[Общество]

 

Пограничники изъяли у жителя Крыма античные и средневековые монеты

 

[Происшествия]

 

Что известно о взрыве в порту Бейрута

 

[Протесты]

 

Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста

 

Илья Латыпов о протестах в Хабаровске

 

[Пенсии]

 

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

 

[Культура]

 

Театр «Геликон-опера» не выплатил зрителям средства за приобретенные билеты на 32 млн рублей

 

 

[В мире]

 

Госдеп США считает, что китайские суда нарушают правила вылова рыбы

 

Три министра направлены на карантин в Израиле из-за коронавируса у коллеги

 

Экономика Гонконга вступила в худшую рецессию с 1974 года

 

[Внешняя политика]

 

В МИД Белоруссии прошла встреча с послом РФ после задержания россиян

 

ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море

 

[Внутренняя политика]

 

Медведев поставил «Единой России» задачу на осень

 

Режим самоизоляции для пожилых людей вновь продлили в Подмосковье

 

[Экономика]

 

Показатели занятости в июле стабилизировались

 

[Общество]

 

На Алтае закрыли нелегальный детский лагерь

 

[Происшествия]

 

В районах Хабаровского края и в Хабаровске ввели карантин из-за африканской чумы свиней

 

[Протесты]

 

В Тель-Авиве после беспорядков на акции протеста задержали 19 человек

 

В Мали 11 человек погибли при протестах

 

[Пенсии]

 

Россияне рассказали об отношении к досрочному выходу на пенсию

 

[Культура]

 

Фестиваль уличных театров впервые пройдет в Суздале в августе

 

 

[В мире]

 

ООН выделила $15 млн для помощи Ливану после взрыва в Бейруте

 

Умер бывший глава компартии Вьетнама

 

Премьер Венгрии назвал нелегальных мигрантов биологической угрозой

 

[Внешняя политика]

 

Молдавия и Приднестровье заявили о готовности к переговорам в формате «пять плюс два»

 

В Белоруссии заявили, что пограничники усилили оперативное прикрытие границы с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-«наливаек»

 

Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора

 

[Экономика]

 

Центробанк ждет как минимум синхронного с миром восстановления российской экономики

 

[Общество]

 

69% россиян назвали доступность медицины ключевой в нацпроекте «Здравоохранение»

 

[Происшествия]

 

Белоярская АЭС опровергла информацию о радиационном загрязнении реки Ольховки

 

[Протесты]

 

Лидеры оппозиции на протесте в Белграде потребовали новых выборов

 

Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

 

В Киеве прошел митинг против восстановления обучения на русском языке

 

[Культура]

 

Мариинский театр  27 июля отправился на гастроли в Италию

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13-8-2020 События, , 7
Хроники коронавируса 19Дайджест новостей на 15.08.2020
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