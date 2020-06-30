Дайджест новостей на 30.06.2020
[В мире]
В Миннеаполисе заявили о намерении распустить департамент полиции
В лондонском Вестминстере ввели комендантский час из-за беспорядков
[Внешняя политика]
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
[Внутренняя политика]
Восточный экономический форум-2020 отменен
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
[Экономика]
Треть компаний в России проигнорировали господдержку
[Общество]
Как будут заселять в номера гостиниц пары без штампа в паспорте
[Происшествия]
В Карачаево-Черкесии нашли тела пропавших детей
[Протесты]
В Казахстане на несанкционированных митингах задержали 53 человека
В Гонконге полиция применила перечный газ для разгона демонстрантов
В Гонконге задержали по меньшей мере 25 участников протестов
В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста
Протестующие в Чехии раскритиковали власти за меры, принятые в период пандемии коронавируса
В двух городах Виргинии протестующие снесли памятники конфедератам
Образование
Примерно 300 тысяч педагогов прервут летний отпуск для проведения ЕГЭ
[В мире]
Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
Один из редакторов издания The New York Times ушел с поста из-за колонки сенатора о протестах
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих
[Внешняя политика]
«Газпром» нашел способ избежать санкций США и достроить «Северный поток – 2»
[Внутренняя политика]
В Симферополе парад Победы отменили
Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе
[Экономика]
Как подорожают услуги ЖКХ с 1 июля и как снизить выплаты
[Общество]
Россияне массово скупили турпутевки по четырем направлениям внутри страны
[Происшествия]
Глава МЧС сообщил о скором завершении второго этапа ликвидации разлива топлива в Норильске
[Протесты]
Демонстранты блокировали центр Бейрута горящими покрышками
В Париже прошла акция протеста полицейских
В Сиднее полиция помешала провести акцию протеста против расизма
В Киеве матери находящихся в Донбассе военнопленных провели акцию протеста
[Пенсии]
В России хотят увеличить пенсии по старости
[Образование]
В Рособрнадзоре заявили, что все субъекты РФ готовы к проведению кампании по сдаче ЕГЭ
[В мире]
В США расследуют дело о стрельбе по протестующим, переносившим раненого
Трамп назвал требование лишить финансирования полицию сумасшествием
Французских полицейских перестанут обучать удушающим приемам задержания
[Внешняя политика]
Лавров рассказал о повестке видеоконференции с главами МИД Китая и Индии
[Внутренняя политика]
На защиту сотрудников МВД от коронавируса выделят 4,6 млрд рублей
Глава Минприроды допустил повторение аварии, аналогичной норильской
[Экономика]
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
[Общество]
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»
[Происшествия]
В селе Нижняя Коя была убита 12-летняя девочка
[Протесты]
Полиция Гонконга задержала не менее 35 участников протестов
В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43
В Австралии около семи тысяч человек пришли на антирасистские акции
В Непале десять человек арестовали во время акции против режима изоляции
[Пенсии]
Почта России объяснила, почему женщине в Петербурге выдали пенсию мелочью
[Образование]
Примерно 300 тысяч педагогов были вынуждены прервать летний отпуск для проведения ЕГЭ