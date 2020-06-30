Дайджест новостей на 30.06.2020

 

Дайджест новостей на 30.06.2020

 

[В мире]

 

В Миннеаполисе заявили о намерении распустить департамент полиции

 

В лондонском Вестминстере ввели комендантский час из-за беспорядков

 

[Внешняя политика]

 

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

 

[Внутренняя политика]

 

Восточный экономический форум-2020 отменен

 

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

 

[Экономика]

 

Треть компаний в России проигнорировали господдержку

 

[Общество]

 

Как будут заселять в номера гостиниц пары без штампа в паспорте

 

[Происшествия]

 

В Карачаево-Черкесии нашли тела пропавших детей

 

[Протесты]

 

В Казахстане на несанкционированных митингах задержали 53 человека

 

В Гонконге полиция применила перечный газ для разгона демонстрантов

 

В Гонконге задержали по меньшей мере 25 участников протестов

 

В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста

 

Протестующие в Чехии раскритиковали власти за меры, принятые в период пандемии коронавируса

 

В двух городах Виргинии протестующие снесли памятники конфедератам

 

Образование

 

Примерно 300 тысяч педагогов прервут летний отпуск для проведения ЕГЭ

 

[В мире]

 

Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне

 

Один из редакторов издания The New York Times ушел с поста из-за колонки сенатора о протестах

 

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

 

[Внешняя политика]

 

«Газпром» нашел способ избежать санкций США и достроить «Северный поток – 2»

 

[Внутренняя политика]

 

В Симферополе парад Победы отменили

 

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

 

[Экономика]

 

Как подорожают услуги ЖКХ с 1 июля и как снизить выплаты

 

[Общество]

 

Россияне массово скупили турпутевки по четырем направлениям внутри страны

 

[Происшествия]

 

Глава МЧС сообщил о скором завершении второго этапа ликвидации разлива топлива в Норильске

 

[Протесты]

 

Демонстранты блокировали центр Бейрута горящими покрышками

 

В Париже прошла акция протеста полицейских

 

В Сиднее полиция помешала провести акцию протеста против расизма

 

В Киеве матери находящихся в Донбассе военнопленных провели акцию протеста

 

[Пенсии]

 

В России хотят увеличить пенсии по старости

 

[Образование]

 

В Рособрнадзоре заявили, что все субъекты РФ готовы к проведению кампании по сдаче ЕГЭ

 

[В мире]

 

В США расследуют дело о стрельбе по протестующим, переносившим раненого

 

Трамп назвал требование лишить финансирования полицию сумасшествием

 

Французских полицейских перестанут обучать удушающим приемам задержания

 

[Внешняя политика]

 

Лавров рассказал о повестке видеоконференции с главами МИД Китая и Индии

 

[Внутренняя политика]

 

На защиту сотрудников МВД от коронавируса выделят 4,6 млрд рублей

 

Глава Минприроды допустил повторение аварии, аналогичной норильской

 

[Экономика]

 

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

 

[Общество]

 

Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»

 

[Происшествия]

 

В селе Нижняя Коя была убита 12-летняя девочка

 

[Протесты]

 

Полиция Гонконга задержала не менее 35 участников протестов

 

В Гонконге число задержанных участников демонстраций выросло до 43

 

В Австралии около семи тысяч человек пришли на антирасистские акции

 

В Непале десять человек арестовали во время акции против режима изоляции

 

[Пенсии]

 

Почта России объяснила, почему женщине в Петербурге выдали пенсию мелочью

 

[Образование]

 

Примерно 300 тысяч педагогов были вынуждены прервать летний отпуск для проведения ЕГЭ

Рабкор.ру
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30-6-2020 События, , 7
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