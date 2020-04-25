Хроники коронавируса 4

24 апреля

За прошедшую неделю увеличилось число стран, в которых болезнь постепенно отступает. К таким странам теперь можно отнести еще и Израиль, Данию, Чехию, Финляндию, Хорватию, Азербайджан и Андорру. В Алжире, где ситуация было улучшилась, снова наступило ухудшение. В России же 16 апреля количество случаев заражения стало больше, чем в Швейцарии, таким образом ситуация стала критической. Хотя в начале недели количество заболевших в день уменьшалось с каждым днем, сегодня этот показатель подскочил. Можно предположить, что начали сказываться последствия столпотворения, случившегося 15 апреля. Косвенным признаком ухудшения эпидемиологической ситуации в России является то, что Китай закрыл сухопутную границу, так как из России на родину возвращалось слишком много больных китайцев[1].

Из телевизионных событий стоит отметить прошедший 11 апреля в Большом театре концерт «Мы вместе» в поддержку врачей. Стоит отметить, что даже без публики, концерт в Большом театре не может не быть массовым мероприятием, в котором принимают участие несколько сотен человек. В условиях эпидемии такие мероприятия становятся опасными. 14 апреля оказалось, то около 30 человек были отстранены от подготовки концерта, потому что у них был обнаружен коронавирус[2]. Сколько человек заразилось во время концерта, остается только гадать.

На центральных каналах рекламируется все меньше товаров и услуг. В условиях пандемии и экономического спада многие услуги перестали пользоваться спросом или фирмы сократили расходы на рекламу. Появилась социальная реклама, призывающая мыть руки и сидеть дома, также продолжают показывать агитационные ролики за поправки в Конституцию.

Лилия Светлова.

[1] https://www.interfax.ru/world/704035

https://www.interfax.ru/world/704028

[2] https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e94b61d9a7947d6891247e3