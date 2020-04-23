Дайджест новостей на 23.04.2020
[В мире]
В центральной Англии полиция разогнала караоке-вечеринку
https://ria.ru/20200329/1569325637.html
В трех районах Нигерии ввели запрет на передвижение из-за коронавируса
https://ria.ru/20200329/1569326570.html
Власти Саудовской Аравии изолировали крупный город из-за коронавируса
https://ria.ru/20200329/1569309824.html
Китайские власти заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
https://ria.ru/20200329/1569310147.html
[Внешняя политика]
Россельхознадзор временно ограничил экспорт круп
https://ria.ru/20200323/1569025716.html
[Внутренняя политика]
Ивановский губернатор призвал пенсионеров соблюдать домашний режим
https://ria.ru/20200323/1569044103.html
Мечети Крыма закрыли на три недели для профилактики коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569017296.html
[Экономика]
Карантин подтолкнул к оптимизации 50% компаний
https://iz.ru/996839/dmitrii-grinkevich-anna-ivushkina/dozhat-do-zarplaty-karantin-podtolknul-k-optimizatcii-50-kompanii
[Общество]
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Москве
https://ria.ru/20200329/1569325285.html
[Происшествия]
Российский Су-27 упал в Черное море
https://ria.ru/20200325/1569157669.html
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
https://www.interfax.ru/moscow/699909
[Протесты]
В Ираке три человека погибли в столкновениях
https://ria.ru/20200309/1568341182.html
[Пенсии]
Путин подписал закон об индексации пенсий для опекунов
https://ria.ru/20200401/1569450500.html
[Культура]
Минкультуры РФ внесло проект постановления о помощи музеям
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7984/
[В мире]
В Польше допустили перенос президентских выборов из-за коронавируса
https://ria.ru/20200329/1569309535.html
Иран временно отпустил из тюрем примерно сто тысяч заключенных
https://ria.ru/20200329/1569318214.html
В Саудовской Аравии продлили запрет на любые пассажирские перевозки
https://ria.ru/20200329/1569300114.html
Лаос закрыл границы и ввел общий карантин из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569335517.html
[Внешняя политика]
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
https://ria.ru/20200323/1569028504.html
[Внутренняя политика]
В Ивановской области увеличат производство медицинских масок
https://ria.ru/20200323/1569030648.html
Глава Чечни, Рамзан Кадыров, запретил свадьбы и банкеты в республике из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569039452.html
[Экономика]
Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные коронавирусом
https://iz.ru/997733/tatiana-bochkareva-dmitrii-grinkevich/strakhovka-ot-nichego-rossiiskomu-biznesu-ne-stoit-zhdat-kompensatcii-ushcherba-ot-covid
[Общество]
Москвичи стали вдвое реже пользоваться такси и каршерингом
https://ria.ru/20200330/1569347145.html
[Происшествия]
В Испании почти четыре тысячи медиков заразилось коронавирусом
https://ria.ru/20200323/1569018891.html
В Ивановской области врач заразился коронавирусом
https://ria.ru/20200323/1569017922.html
[Протесты]
В Палестине подросток погиб в столкновениях с военными
https://ria.ru/20200311/1568441047.html
[Пенсии]
Все негосударственные пенсионные фонды заблаговременно выплатили пенсии за март
https://ria.ru/20200403/1569541182.html
[Культура]
Несколько сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
https://ria.ru/20200414/1569996741.html