Дайджест новостей на 23.04.2020

[В мире]

В центральной Англии полиция разогнала караоке-вечеринку

https://ria.ru/20200329/1569325637.html

В трех районах Нигерии ввели запрет на передвижение из-за коронавируса

https://ria.ru/20200329/1569326570.html

Власти Саудовской Аравии изолировали крупный город из-за коронавируса

https://ria.ru/20200329/1569309824.html

Китайские власти заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

https://ria.ru/20200329/1569310147.html

[Внешняя политика]

Россельхознадзор временно ограничил экспорт круп

https://ria.ru/20200323/1569025716.html

[Внутренняя политика]

Ивановский губернатор призвал пенсионеров соблюдать домашний режим

https://ria.ru/20200323/1569044103.html

Мечети Крыма закрыли на три недели для профилактики коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569017296.html

[Экономика]

Карантин подтолкнул к оптимизации 50% компаний

https://iz.ru/996839/dmitrii-grinkevich-anna-ivushkina/dozhat-do-zarplaty-karantin-podtolknul-k-optimizatcii-50-kompanii

[Общество]

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Москве

https://ria.ru/20200329/1569325285.html

[Происшествия]

Российский Су-27 упал в Черное море

https://ria.ru/20200325/1569157669.html

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

https://www.interfax.ru/moscow/699909

[Протесты]

В Ираке три человека погибли в столкновениях

https://ria.ru/20200309/1568341182.html

[Пенсии]

Путин подписал закон об индексации пенсий для опекунов

https://ria.ru/20200401/1569450500.html

[Культура]

Минкультуры РФ внесло проект постановления о помощи музеям

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7984/

[В мире]

В Польше допустили перенос президентских выборов из-за коронавируса

https://ria.ru/20200329/1569309535.html

Иран временно отпустил из тюрем примерно сто тысяч заключенных

https://ria.ru/20200329/1569318214.html

В Саудовской Аравии продлили запрет на любые пассажирские перевозки

https://ria.ru/20200329/1569300114.html

Лаос закрыл границы и ввел общий карантин из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569335517.html

[Внешняя политика]

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

https://ria.ru/20200323/1569028504.html

[Внутренняя политика]

В Ивановской области увеличат производство медицинских масок

https://ria.ru/20200323/1569030648.html

Глава Чечни, Рамзан Кадыров, запретил свадьбы и банкеты в республике из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569039452.html

[Экономика]

Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные коронавирусом

https://iz.ru/997733/tatiana-bochkareva-dmitrii-grinkevich/strakhovka-ot-nichego-rossiiskomu-biznesu-ne-stoit-zhdat-kompensatcii-ushcherba-ot-covid

[Общество]

Москвичи стали вдвое реже пользоваться такси и каршерингом

https://ria.ru/20200330/1569347145.html

[Происшествия]

В Испании почти четыре тысячи медиков заразилось коронавирусом

https://ria.ru/20200323/1569018891.html

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

https://ria.ru/20200323/1569017922.html

[Протесты]

В Палестине подросток погиб в столкновениях с военными

https://ria.ru/20200311/1568441047.html

[Пенсии]

Все негосударственные пенсионные фонды заблаговременно выплатили пенсии за март

https://ria.ru/20200403/1569541182.html

[Культура]

Несколько сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

https://ria.ru/20200414/1569996741.html