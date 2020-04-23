Дайджест новостей на 23.04.2020

 

Дайджест новостей на 23.04.2020

 

[В мире]

 

В центральной Англии полиция разогнала караоке-вечеринку

 

https://ria.ru/20200329/1569325637.html

 

В трех районах Нигерии ввели запрет на передвижение из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200329/1569326570.html

 

Власти Саудовской Аравии изолировали крупный город из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200329/1569309824.html

 

Китайские власти заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

 

https://ria.ru/20200329/1569310147.html

 

[Внешняя политика]

 

Россельхознадзор временно ограничил экспорт круп

 

https://ria.ru/20200323/1569025716.html

 

[Внутренняя политика]

 

Ивановский губернатор призвал пенсионеров соблюдать домашний режим

 

https://ria.ru/20200323/1569044103.html

 

Мечети Крыма закрыли на три недели для профилактики коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569017296.html

 

[Экономика]

 

Карантин подтолкнул к оптимизации 50% компаний

 

https://iz.ru/996839/dmitrii-grinkevich-anna-ivushkina/dozhat-do-zarplaty-karantin-podtolknul-k-optimizatcii-50-kompanii

 

[Общество]

 

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Москве

 

https://ria.ru/20200329/1569325285.html

 

[Происшествия]

 

Российский Су-27 упал в Черное море

 

https://ria.ru/20200325/1569157669.html

 

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/moscow/699909

 

[Протесты]

 

В Ираке три человека погибли в столкновениях

 

 https://ria.ru/20200309/1568341182.html

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон об индексации пенсий для опекунов

 

https://ria.ru/20200401/1569450500.html

 

[Культура]

 

Минкультуры РФ внесло проект постановления о помощи музеям

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7984/

 

[В мире]

 

В Польше допустили перенос президентских выборов из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200329/1569309535.html

 

Иран временно отпустил из тюрем примерно сто тысяч заключенных

 

https://ria.ru/20200329/1569318214.html

 

В Саудовской Аравии продлили запрет на любые пассажирские перевозки

 

https://ria.ru/20200329/1569300114.html

 

Лаос закрыл границы и ввел общий карантин из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200330/1569335517.html

 

[Внешняя политика]

 

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

 

https://ria.ru/20200323/1569028504.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Ивановской области увеличат производство медицинских масок

 

https://ria.ru/20200323/1569030648.html

 

Глава Чечни, Рамзан Кадыров, запретил свадьбы и банкеты в республике из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569039452.html

 

[Экономика]

 

Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные коронавирусом

 

https://iz.ru/997733/tatiana-bochkareva-dmitrii-grinkevich/strakhovka-ot-nichego-rossiiskomu-biznesu-ne-stoit-zhdat-kompensatcii-ushcherba-ot-covid

 

[Общество]

 

Москвичи стали вдвое реже пользоваться такси и каршерингом

 

https://ria.ru/20200330/1569347145.html

 

[Происшествия]

 

В Испании почти четыре тысячи медиков заразилось коронавирусом

 

https://ria.ru/20200323/1569018891.html

 

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

 

https://ria.ru/20200323/1569017922.html

 

[Протесты]

 

В Палестине подросток погиб в столкновениях с военными

 

https://ria.ru/20200311/1568441047.html

 

[Пенсии]

 

Все негосударственные пенсионные фонды заблаговременно выплатили пенсии за март

 

https://ria.ru/20200403/1569541182.html

 

[Культура]

 

Несколько сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

 

https://ria.ru/20200414/1569996741.html

Рабкор.ру
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23-4-2020 События, , 11
Дайджест новостей на 21.04.2020
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