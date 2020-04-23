Дайджест новостей на 21.04.2020
[В мире]
Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
https://ria.ru/20200315/1568640001.html
На Украине из-за коронавируса начали переносить плановые операции
https://ria.ru/20200315/1568640785.html
В Казахстане объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568624863.html
На Украине закрыли все аэропорты, кроме «Борисполя»
https://ria.ru/20200323/1569032301.html
В Индии освободили тысячи заключенных из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569041512.html
[Внешняя политика]
Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой
https://tass.ru/obschestvo/816031
[Внутренняя политика]
Все российские призывники пройдут карантин по прибытии в войсковые части
https://www.interfax.ru/russia/700116
В Ярославской области открыли горячие линии по дистанционному обучению
https://ria.ru/20200323/1569023051.html
[Экономика]
Недельные расходы россиян сократились почти в два раза
https://rns.online/economy/Nedelnie-rashodi-rossiyan-sokratilis-pochti-v-dva-raza-2020-04-07/
[Общество]
В Приморье два человека сбежали из-под карантина по коронавирусу
https://ria.ru/20200330/1569335070.html
[Происшествия]
В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом ребенка
https://ria.ru/20200315/1568624832.html
[Протесты]
В Париже марта прошла манифестация против пенсионной реформы
https://ria.ru/20200303/1567982936.html
[Пенсии]
В Госдуме предложили льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
https://ria.ru/20200330/1569331178.html
[Образование]
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
https://lenta.ru/news/2020/04/07/trade_nauka/
[В мире]
Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг
https://ria.ru/20200323/1569043080.html
В выставочном центре в Рио-де-Жанейро организовали госпиталь на 500 мест
https://ria.ru/20200323/1569043323.html
В Гондурасе продлили действие комендантского часа
https://ria.ru/20200330/1569328621.html
В Испании ужесточили карантин
https://ria.ru/20200328/1569298301.html
[Внешняя политика]
Посол Турции не исключил возможность эвакуации россиян из страны
https://ria.ru/20200323/1569014206.html
[Внутренняя политика]
Публичные слушания в Москве начали проводить в электронном формате
https://realty.ria.ru/20200323/1569019772.html
Мэр Москвы открыл еще одно отделение для больных коронавирусом
https://realty.ria.ru/20200323/1569018285.html
[Экономика]
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги пассажирам отмененных рейсов
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/08/827488-aeroflot
[Общество]
Скрывший поездку за рубеж глава поселка в Башкирии ушел в отставку
https://ria.ru/20200330/1569337608.html
[Происшествия]
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
https://ria.ru/20200315/1568637857.html
Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации
https://ria.ru/20200315/1568636773.html
[Протесты]
В Чили полиция задержала почти 300 человек после протестов
https://ria.ru/20200303/1568089937.html
[Пенсии]
В России пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля
https://ria.ru/20200401/1569422065.html
[Образование]
Школы могут завершить учебу раньше или продолжить работу в штатном режиме
https://rg.ru/2020/04/08/shkoly-mogut-zavershit-uchebnyj-god-ranshe.html
[В мире]
В Великобритании граждан отправили на трехнедельный карантин
https://www.interfax.ru/world/700584
20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса
https://www.interfax.ru/world/700631
Жителей Австрии обязали носить маски в супермаркетах
https://ria.ru/20200330/1569345702.html
В Австрии закрыли гостиницы из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569346994.html
[Внешняя политика]
Ограничения на въезд в Россию из-за коронавируса не коснуться ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20200323/1569003562.html
[Внутренняя политика]
Путин призвал обеспечить всем необходимым работающих с группами риска
https://ria.ru/20200323/1569015516.html
Власти компенсируют туроператорам часть убытков
https://ria.ru/20200323/1569017353.html
[Экономика]
Российские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/397269-rossiyskie-kompanii-nachali-perehodit-na-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu
[Общество]
В Курганской области шесть человек нарушили режим самоизоляции
https://ria.ru/20200330/1569338024.html
[Происшествия]
Житель Тюмени с коронавирусом посещал «неблагополучные страны»
https://ria.ru/20200315/1568635356.html
Коронавирус подтвердился у девочки в Алма-Ате
https://ria.ru/20200315/1568636091.html
[Протесты]
В Латвии блокировали дороги, протестуя против территориальной реформы
https://ria.ru/20200305/1568181467.html
[Пенсии]
«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия получателям на дом
https://ria.ru/20200401/1569430503.html
[Образование]
Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
https://tass.ru/obschestvo/8202489