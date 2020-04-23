Дайджест новостей на 21.04.2020

[В мире]

Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина

https://ria.ru/20200315/1568640001.html

На Украине из-за коронавируса начали переносить плановые операции

https://ria.ru/20200315/1568640785.html

В Казахстане объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568624863.html

На Украине закрыли все аэропорты, кроме «Борисполя»

https://ria.ru/20200323/1569032301.html

В Индии освободили тысячи заключенных из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569041512.html

[Внешняя политика]

Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой

https://tass.ru/obschestvo/816031

[Внутренняя политика]

Все российские призывники пройдут карантин по прибытии в войсковые части

https://www.interfax.ru/russia/700116

В Ярославской области открыли горячие линии по дистанционному обучению

https://ria.ru/20200323/1569023051.html

[Экономика]

Недельные расходы россиян сократились почти в два раза

https://rns.online/economy/Nedelnie-rashodi-rossiyan-sokratilis-pochti-v-dva-raza-2020-04-07/

[Общество]

В Приморье два человека сбежали из-под карантина по коронавирусу

https://ria.ru/20200330/1569335070.html

[Происшествия]

В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом ребенка

https://ria.ru/20200315/1568624832.html

[Протесты]

В Париже марта прошла манифестация против пенсионной реформы

https://ria.ru/20200303/1567982936.html

[Пенсии]

В Госдуме предложили льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

https://ria.ru/20200330/1569331178.html

[Образование]

В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций

https://lenta.ru/news/2020/04/07/trade_nauka/

[В мире]

Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг

https://ria.ru/20200323/1569043080.html

В выставочном центре в Рио-де-Жанейро организовали госпиталь на 500 мест

https://ria.ru/20200323/1569043323.html

В Гондурасе продлили действие комендантского часа

https://ria.ru/20200330/1569328621.html

В Испании ужесточили карантин

https://ria.ru/20200328/1569298301.html

[Внешняя политика]

Посол Турции не исключил возможность эвакуации россиян из страны

https://ria.ru/20200323/1569014206.html

[Внутренняя политика]

Публичные слушания в Москве начали проводить в электронном формате

https://realty.ria.ru/20200323/1569019772.html

Мэр Москвы открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

https://realty.ria.ru/20200323/1569018285.html

[Экономика]

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги пассажирам отмененных рейсов

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/08/827488-aeroflot

[Общество]

Скрывший поездку за рубеж глава поселка в Башкирии ушел в отставку

https://ria.ru/20200330/1569337608.html

[Происшествия]

В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус

https://ria.ru/20200315/1568637857.html

Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации

https://ria.ru/20200315/1568636773.html

[Протесты]

В Чили полиция задержала почти 300 человек после протестов

https://ria.ru/20200303/1568089937.html

[Пенсии]

В России пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля

https://ria.ru/20200401/1569422065.html

[Образование]

Школы могут завершить учебу раньше или продолжить работу в штатном режиме

https://rg.ru/2020/04/08/shkoly-mogut-zavershit-uchebnyj-god-ranshe.html

[В мире]

В Великобритании граждан отправили на трехнедельный карантин

https://www.interfax.ru/world/700584

20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса

https://www.interfax.ru/world/700631

Жителей Австрии обязали носить маски в супермаркетах

https://ria.ru/20200330/1569345702.html

В Австрии закрыли гостиницы из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569346994.html

[Внешняя политика]

Ограничения на въезд в Россию из-за коронавируса не коснуться ДНР и ЛНР

https://ria.ru/20200323/1569003562.html

[Внутренняя политика]

Путин призвал обеспечить всем необходимым работающих с группами риска

https://ria.ru/20200323/1569015516.html

Власти компенсируют туроператорам часть убытков

https://ria.ru/20200323/1569017353.html

[Экономика]

Российские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/397269-rossiyskie-kompanii-nachali-perehodit-na-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu

[Общество]

В Курганской области шесть человек нарушили режим самоизоляции

https://ria.ru/20200330/1569338024.html

[Происшествия]

Житель Тюмени с коронавирусом посещал «неблагополучные страны»

https://ria.ru/20200315/1568635356.html

Коронавирус подтвердился у девочки в Алма-Ате

https://ria.ru/20200315/1568636091.html

[Протесты]

В Латвии блокировали дороги, протестуя против территориальной реформы

https://ria.ru/20200305/1568181467.html

[Пенсии]

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия получателям на дом

https://ria.ru/20200401/1569430503.html

[Образование]

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

https://tass.ru/obschestvo/8202489