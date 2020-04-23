Дайджест новостей на 21.04.2020

 

Дайджест новостей на 21.04.2020

 

[В мире]

 

Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина

 

https://ria.ru/20200315/1568640001.html

 

На Украине из-за коронавируса начали переносить плановые операции

 

https://ria.ru/20200315/1568640785.html

 

В Казахстане объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568624863.html

 

На Украине закрыли все аэропорты, кроме «Борисполя»

 

https://ria.ru/20200323/1569032301.html

 

В Индии освободили тысячи заключенных из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569041512.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой

 

https://tass.ru/obschestvo/816031

 

[Внутренняя политика]

 

Все российские призывники пройдут карантин по прибытии в войсковые части

 

https://www.interfax.ru/russia/700116

 

В Ярославской области открыли горячие линии по дистанционному обучению

 

https://ria.ru/20200323/1569023051.html

 

[Экономика]

 

Недельные расходы россиян сократились почти в два раза

 

https://rns.online/economy/Nedelnie-rashodi-rossiyan-sokratilis-pochti-v-dva-raza-2020-04-07/

 

[Общество]

 

В Приморье два человека сбежали из-под карантина по коронавирусу

 

https://ria.ru/20200330/1569335070.html

 

[Происшествия]

 

В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом ребенка

 

https://ria.ru/20200315/1568624832.html

 

[Протесты]

 

В Париже  марта прошла манифестация против пенсионной реформы

 

https://ria.ru/20200303/1567982936.html

 

[Пенсии]

 

В Госдуме предложили льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

 

https://ria.ru/20200330/1569331178.html

 

[Образование]

 

В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций

 

https://lenta.ru/news/2020/04/07/trade_nauka/

 

[В мире]

 

Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг

 

https://ria.ru/20200323/1569043080.html

 

В выставочном центре в Рио-де-Жанейро организовали госпиталь на 500 мест

 

https://ria.ru/20200323/1569043323.html

 

В Гондурасе продлили действие комендантского часа

 

https://ria.ru/20200330/1569328621.html

 

В Испании ужесточили карантин

 

https://ria.ru/20200328/1569298301.html

 

[Внешняя политика]

 

Посол Турции не исключил возможность эвакуации россиян из страны

 

https://ria.ru/20200323/1569014206.html

 

[Внутренняя политика]

 

Публичные слушания в Москве начали проводить в электронном формате

 

https://realty.ria.ru/20200323/1569019772.html

 

Мэр Москвы открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

 

https://realty.ria.ru/20200323/1569018285.html

 

[Экономика]

 

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги пассажирам отмененных рейсов

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/08/827488-aeroflot

 

[Общество]

 

Скрывший поездку за рубеж глава поселка в Башкирии ушел в отставку

 

https://ria.ru/20200330/1569337608.html

 

[Происшествия]

 

В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус

 

https://ria.ru/20200315/1568637857.html

 

Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации

 

https://ria.ru/20200315/1568636773.html

 

[Протесты]

 

В Чили полиция задержала почти 300 человек после протестов

 

https://ria.ru/20200303/1568089937.html

 

[Пенсии]

 

В России пенсии проиндексировали на 6,1%  с 1 апреля

 

https://ria.ru/20200401/1569422065.html

 

[Образование]

 

Школы могут завершить учебу раньше или продолжить работу в штатном режиме

 

https://rg.ru/2020/04/08/shkoly-mogut-zavershit-uchebnyj-god-ranshe.html

 

[В мире]

 

В Великобритании граждан отправили на трехнедельный карантин

 

https://www.interfax.ru/world/700584

 

20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса

 

https://www.interfax.ru/world/700631

 

Жителей Австрии обязали носить маски в супермаркетах

 

https://ria.ru/20200330/1569345702.html

 

В Австрии закрыли гостиницы из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200330/1569346994.html

 

[Внешняя политика]

 

Ограничения на въезд в Россию из-за коронавируса не коснуться ДНР и ЛНР

 

https://ria.ru/20200323/1569003562.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин призвал обеспечить всем необходимым работающих с группами риска

 

https://ria.ru/20200323/1569015516.html

 

Власти компенсируют туроператорам часть убытков

 

https://ria.ru/20200323/1569017353.html

 

[Экономика]

 

Российские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю

 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/397269-rossiyskie-kompanii-nachali-perehodit-na-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu

 

[Общество]

 

В Курганской области шесть человек нарушили режим самоизоляции

 

https://ria.ru/20200330/1569338024.html

 

[Происшествия]

 

Житель Тюмени с коронавирусом посещал «неблагополучные страны»

 

https://ria.ru/20200315/1568635356.html

 

Коронавирус подтвердился у девочки в Алма-Ате

 

https://ria.ru/20200315/1568636091.html

 

[Протесты]

 

В Латвии блокировали дороги, протестуя против территориальной реформы

 

https://ria.ru/20200305/1568181467.html

 

[Пенсии]

 

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия получателям на дом

 

https://ria.ru/20200401/1569430503.html

 

[Образование]

 

Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

 

https://tass.ru/obschestvo/8202489

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23-4-2020 События, , 2
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