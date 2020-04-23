В Саянске отказались вводить самоизоляцию и поставили памятник Ленину

Небольшой город Саянск в Иркутской области дважды за несколько днй стал центром внимания федеральных масс-медиа. Началось с того, что мэр Саянска Олег Боровский отказался вводить у себя режим самоизоляции, предполагающий закрытие предприятий малого и среднего бизнеса. Он подписал постановление, регламентирующее работу объектов торговли непродовольственными товарами, сферы услуг, общепита на период с 6 по 30 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Отметим, что такое решение в принято во время пандемии коронавируса и действующего в Иркутской области режима самоизоляции.

“Уважаемые предприниматели! Очень хорошо понимаю вашу непростую ситуацию, потому что сам вышел из среды предпринимателей и на себе знаю все трудности этой сферы. Понимаю, что длительный простой нанесет урон вашей деятельности, который потом будет трудно восстановить. Если не будут работать магазины промтоваров, предприятия общепита, обслуживающей сферы, нелегко придется и жителям города. Ко мне поступило много обращений от предпринимателей, все они говорят о том, что обязуются соблюдать строгий режим дезинфекции, организовать работу в масках, перчатках. Поэтому беру на себя ответственность и верю в то, что вы будете работать на благо наших горожан, строго выполняя все необходимые требования, обеспечивающие безопасность потребителей. Фонду поддержки предпринимателей поручено не взимать в апреле-мае проценты по займам – их уплату можно перенести на более поздний срок”, — рассказал мэр Саянска.

А 21 апреля в ознаменование 150-летия со дня рождения В.И.Ленина в городе установили памятник лидеру русской революции. Это первый памятник Ленину, установленный в России после распада СССР. Он сооружен на пожертвования граждан. Поставили его на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Ленина. А открытие монумента было приурочено не только к юбилею вождя, но и к пятидесятилетию города, который был основан в день столетия Ленина.

Мэр Саянска Олег Боровский в поздравительном сообщении, размещенном на сайте администрации, заявил, что установленный памятник Ленину — это символ основания города. Он отметил, что в этом нет политических мотивов, и добавил, что будущее есть у тех, кто помнит и уважает свое прошлое.

На открытие памятника в город химиков приехал экс-губернатор Приангарья, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко.

“Город Саянск в очередной раз удивляет всю страну, — сказал Сергей Левченко. — Мы, жители Иркутской области, хорошо знаем, как в СССР, созданном благодаря идеям и решениям Владимира Ильича Ленина, строились города. Кроме Саянска в нашем регионе были построены Братск, Ангарск, Шелехов, Усть-Илимск, Железногорск, множество городов и предприятий. А за последние годы особенно похвастаться нечем: не только новых городов, но и деревень новых нет, да и старые исчезают”.

https://irkutskmedia.ru/news/928283/

https://rossaprimavera.ru/news/90168026