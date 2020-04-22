Великобритания готовится ослабить режим самоизоляции

Правительство Соединенного Королевства определило, что должно будет произойти, прежде чем оно рассмотрит вопрос о снятии изоляции в связи с коронавирусом.

Выступая на ежедневной пресс-конференции на Даунинг-стрит в прошлый четверг, министр иностранных дел Доминик Рааб сказал, что министры и ученые должны убедиться, что выполнено пять условий, прежде чем они подумают об ослаблении запретов.

Вот что они хотят:

– Гарантировать способность Национальной Службы Здравоохранения справляться со своей работой и быть уверенными в том, что НСЗ в состоянии обеспечить достаточный уровень необходимой помощи во всей Великобритании.

По словам ученых, связанных с правительством, число пациентов в Великобритании, находящихся в больницах с Covid-19, сократилось за сутки к вечеру четверга на 3%.

Графики, представленные на ежедневном брифинге, показали уменьшение числа пациентов в таких густонаселенных местах, как Лондон и Мидлендс.

– Увидеть устойчивое и последовательное падение показателей суточной смертности, чтобы быть уверенными, что пик заболеваемости в Великобритании пройден.

Число подтвержденных новых смертей в больницах в прошлый четверг составило 861, таким образом, по данным Департамента здравоохранения, общее их число достигло 13 729.

А вот в предыдущую неделю только за пятницу число летальных исходов по всей стране увеличилось на 980 новых смертей, самое большое увеличение за один день.

– Получить достоверные данные от Sage (Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям), показывающие, что уровень заражения снижается до приемлемых уровней по всем направлениям.

Ученые, работающие на правительство, теперь считают, что каждый человек, заразившийся вирусом Covid-19, передает его в среднем менее чем одному другому человеку.

Главный научный советник правительства сэр Патрик Воллэнс сказал: «Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям очень внимательно рассмотрела все доказательства и считает, что весьма вероятно, что R теперь ниже единицы — уровень передачи вируса ниже единицы, то есть каждый зараженный человек в среднем будет заражать менее, чем одного другого человека.

«Это важное изменение. Это означает, что, по-видимому, эпидемия вируса в обществе идет на спад».

– Быть уверенными, что тест-системы и средства индивидуальной защиты имеются в наличии в количестве, способном удовлетворить спрос в будущем.

Высказывались опасения по поводу достаточности наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) и тест-систем для персонала НСЗ, непосредственно контактирующего с заболевшими.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что правительство в настоящее время выявило 27 работников НСЗ, которые умерли после заражения коронавирусом, однако, как полагают, истинное число жертв намного выше.

Информационное агентство ПА подтвердило гибель во время пандемии по меньшей мере 40 работников здравоохранения, контактировавших с заболевшими.

– Быть уверенными, что любые корректировки нынешних мер не приведут к риску второго пика инфекций, который станет неподъемной ношей для системы здравоохранения.

Г-н Рааб сказал, что второй пик приведет ко второму принятию мер по изоляции, что увеличит экономический ущерб от пандемии.

Он объяснил: «Компромисс здесь неуместен, если мы получим второй пик, это не только нанесет ущерб здоровью людей и общественной безопасности, мы также будем вынуждены принять решение о второй изоляции, которая продлит экономические риски».

«Таким образом, мы примем нужное решение в нужное время, как мы всегда говорили».

Г-н Рааб сказал, что правительство будет стремиться скорректировать меры, чтобы сделать их «максимально эффективными для защиты здоровья общества, в то же время позволяя частично возобновить экономическую и социальную деятельность», когда правительство будет уверено в достижении этих пяти показателей.

Он сказал: «Но мы сделаем это только тогда, когда доказательства продемонстрируют, что это безопасно.

«Это может быть связано с ослаблением мер изоляции в некоторых районах и усилением мер в других районах».

Перевод Марии Поляковой

Источник: https://www.aol.co.uk/living/2020/04/16/what-would-persuade-the-government-to-ease-lockdown-rules/?ncid=webmail