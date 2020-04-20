КТР требует поддержать всех потерявших работу граждан

Исполнительный комитет Конфедерации труда России (КТР) считает необходимым привести постановление Правительства № 485 от 12 апреля 2020 года, устанавливающее порядок назначения пособия по безработице, в соответствие с поручением Президента РФ от 15 апреля 2020 года. Соответствующее обращение Исполком КТР направил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Напомним, в поручении Президента РФ речь идет о назначении гражданам, признанным безработными после 1 марта 2020 года, максимального пособия в размере 12 130 рублей, а «также выплату гражданам, признанным безработными и имеющим несовершеннолетних детей, 3 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка». Однако в постановлении Правительства РФ говорится о назначении пособия уволенным и признанным безработными гражданам. Таким образом, появляется дополнительное условие, согласно которому гражданин должен быть официально уволен.

Подход Правительства РФ, по мнению Исполкома КТР, «лишает права на указанное пособие граждан России, привлеченных бизнесом к труду без оформления трудовых отношений, а также лишает пособия в размере 3 000 рублей их детей». В результате люди, оставшиеся без работы, но не способные подтвердить факт формального увольнения, лишаются всякой поддержки. Между тем, последствия пандемии бьют, прежде всего, по отраслям, в которых преобладает неформальная занятость.

«Принятая в правительственном постановлении норма изменяет поручение Президента и оставляет без источников существования сотни тысяч, если не миллионы, людей, лишившихся работы и не имеющих финансовых запасов, а также исключает возможность получения ими выплат на из детей», — говорится в обращении Исполкома КТР.

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