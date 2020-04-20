Россию охватили цифровые протесты, а во Владикавказе — уличные

Как и следовало ожидать, месяц «самоизоляции», оставивший без средств к существованию тысячи, если не миллионы людей, спровоцировал массовое недовольство. День 20 апреля оказался переломным. Жители Владикавказа вышли на митинг, часть полиции отказалась разгонять протестующих, а оставшихся стражей порядка закидали камнями. Однако репрессии не заставили себя долго ждать. Полиция во Владикавказе отслеживает машины протестующих, а затем устраивает задержания прямо на дороге.

Тем временем в других городах акции протеста прошли в сети. В Ростове-на-Дону устроили самоизолированный митинг в Яндекс-Картах. Люди пишут требования ввести режим ЧС, выплатить деньги, свергнуть диктатуру. К митингу присоединились позльзователи в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и других городах. Онлайн-репрессии не заставили себя ждать, Яндекс разгоняет виртуальный митинг.

“Яндекс” стал удалять реплики от пользователей в местах “массовых цифровых скоплений”. Добро пожаловать в киберпанк.