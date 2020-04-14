ЛЕНИНУ – 150

14 апреля в 20.00 на Ю-туб канале «Альтернативы»

https://youtu.be/E20Bbq9Iqn4

приглашаем на лекцию профессора А.В. Бузгалина

«Возвращение к Ленину: поздний капитализм XXI века как “отрицание отрицания” империализма эпохи Первой мировой войны»

Мы обсуждаем проблемы:

Ленин-политэконом: судьбы капитализма в России начала ХХ века и сегодня

Империализм ХХ века и современный поздний капитализм: что общего, в чем различие

Является ли современная Россия империалистической державой?

Справки: : 8-953-740-66-79 Анастасия Шафранская