Дайджест новостей на 10.04.2020

[В мире]

Греция приостановила сообщение с Италией, Испанией и Северной Македонией

https://ria.ru/20200315/1568629935.html

Вице-президент Ирана выздоровел после заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200315/1568632817.html

Албания 15 марта закрыла сухопутную границу для иностранцев

https://ria.ru/20200315/1568633042.html

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568633095.html

Индия предложила странам Южной Азии создать фонд для борьбы с коронавирусом

https://ria.ru/20200315/1568633130.html

Движение поездов между Белоруссией и Литвой приостановили

https://ria.ru/20200315/1568633286.html

[Внешняя политика]

Россия запретила въезд для итальянцев

https://www.interfax.ru/russia/698859

[Внутренняя политика]

Жителям Калининграда рекомендовали возвращаться из Евросоюза через Москву

https://ria.ru/20200315/1568635017.html

[Экономика]

Белорусские НПЗ начали заключать контракты с нефтяными компаниями РФ по цене $4 за баррель

https://tass.ru/ekonomika/8151551

[Общество]

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

https://ria.ru/20200323/1569018125.html

[Происшествия]

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

https://www.interfax.ru/world/698549

[Протесты]

В Чили протестующие разгромили отель с гостями музыкального фестиваля

https://ria.ru/20200224/1565138886.html

[Пенсии]

Путин подписал закон о снижении возраста для получения пенсии из негосударственных пенсионных фондов

https://ria.ru/20200318/1568803058.html

[Культура]

У солиста группы Rammstein не подтвердился диагноз коронавирус

https://www.interfax.ru/world/701325

[В мире]

Гражданам Великобритании посоветовали не посещать США из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568633434.html

Власти Германии закрыли границы с рядом стран

https://ria.ru/20200315/1568633474.html

В Ливане объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568633882.html

В Латвии запретили богослужения из-за распространения коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568637034.html

Крупнейшие торговые центры Еревана приостанавливают работу из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568637247.html

Мэрия Нью-Йорка закрылась из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568637808.html

[Внешняя политика]

Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

https://www.interfax.ru/world/699053

[Внутренняя политика]

В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568638349.html

[Экономика]

ЦБ решил не предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам

https://tass.ru/ekonomika/8154425

[Общество]

Пассажиропоток на московском транспорте сократился из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569018426.html

[Происшествия]

В Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

https://www.interfax.ru/russia/698977

[Протесты]

В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими

https://ria.ru/20200224/1565141054.html

[Пенсии]

Путин пообещал восстановить права на надбавки к пенсиям ветеранам вооруженных сил

https://ria.ru/20200318/1568808333.html

[Культура]

В московских парках работает система оповещения о карантине

https://ria.ru/20200329/1569327479.html