Дайджест новостей на 10.04.2020
[В мире]
Греция приостановила сообщение с Италией, Испанией и Северной Македонией
https://ria.ru/20200315/1568629935.html
Вице-президент Ирана выздоровел после заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200315/1568632817.html
Албания 15 марта закрыла сухопутную границу для иностранцев
https://ria.ru/20200315/1568633042.html
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568633095.html
Индия предложила странам Южной Азии создать фонд для борьбы с коронавирусом
https://ria.ru/20200315/1568633130.html
Движение поездов между Белоруссией и Литвой приостановили
https://ria.ru/20200315/1568633286.html
[Внешняя политика]
Россия запретила въезд для итальянцев
https://www.interfax.ru/russia/698859
[Внутренняя политика]
Жителям Калининграда рекомендовали возвращаться из Евросоюза через Москву
https://ria.ru/20200315/1568635017.html
[Экономика]
Белорусские НПЗ начали заключать контракты с нефтяными компаниями РФ по цене $4 за баррель
https://tass.ru/ekonomika/8151551
[Общество]
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
https://ria.ru/20200323/1569018125.html
[Происшествия]
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции
https://www.interfax.ru/world/698549
[Протесты]
В Чили протестующие разгромили отель с гостями музыкального фестиваля
https://ria.ru/20200224/1565138886.html
[Пенсии]
Путин подписал закон о снижении возраста для получения пенсии из негосударственных пенсионных фондов
https://ria.ru/20200318/1568803058.html
[Культура]
У солиста группы Rammstein не подтвердился диагноз коронавирус
https://www.interfax.ru/world/701325
[В мире]
Гражданам Великобритании посоветовали не посещать США из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568633434.html
Власти Германии закрыли границы с рядом стран
https://ria.ru/20200315/1568633474.html
В Ливане объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568633882.html
В Латвии запретили богослужения из-за распространения коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568637034.html
Крупнейшие торговые центры Еревана приостанавливают работу из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568637247.html
Мэрия Нью-Йорка закрылась из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568637808.html
[Внешняя политика]
Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией
https://www.interfax.ru/world/699053
[Внутренняя политика]
В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568638349.html
[Экономика]
ЦБ решил не предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам
https://tass.ru/ekonomika/8154425
[Общество]
Пассажиропоток на московском транспорте сократился из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569018426.html
[Происшествия]
В Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом
https://www.interfax.ru/russia/698977
[Протесты]
В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими
https://ria.ru/20200224/1565141054.html
[Пенсии]
Путин пообещал восстановить права на надбавки к пенсиям ветеранам вооруженных сил
https://ria.ru/20200318/1568808333.html
[Культура]
В московских парках работает система оповещения о карантине
https://ria.ru/20200329/1569327479.html