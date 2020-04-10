Дайджест новостей на 10.04.2020

 

Дайджест новостей на 10.04.2020

 

[В мире]

 

Греция приостановила сообщение с Италией, Испанией и Северной Македонией

 

https://ria.ru/20200315/1568629935.html

 

Вице-президент Ирана выздоровел после заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200315/1568632817.html

 

Албания 15 марта закрыла сухопутную границу для иностранцев

 

https://ria.ru/20200315/1568633042.html

 

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568633095.html

 

Индия предложила странам Южной Азии создать фонд для борьбы с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200315/1568633130.html

 

Движение поездов между Белоруссией и Литвой приостановили

 

https://ria.ru/20200315/1568633286.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия запретила въезд для итальянцев

 

https://www.interfax.ru/russia/698859

 

[Внутренняя политика]

 

Жителям Калининграда рекомендовали возвращаться из Евросоюза через Москву

 

https://ria.ru/20200315/1568635017.html

 

[Экономика]

 

Белорусские НПЗ начали заключать контракты с нефтяными компаниями РФ по цене $4 за баррель

 

https://tass.ru/ekonomika/8151551

 

[Общество]

 

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

 

https://ria.ru/20200323/1569018125.html

 

[Происшествия]

 

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

 

https://www.interfax.ru/world/698549

 

[Протесты]

 

В Чили протестующие разгромили отель с гостями музыкального фестиваля

 

https://ria.ru/20200224/1565138886.html

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон о снижении возраста для получения пенсии из негосударственных пенсионных фондов

 

https://ria.ru/20200318/1568803058.html

 

[Культура]

 

У солиста группы Rammstein не подтвердился диагноз коронавирус

 

https://www.interfax.ru/world/701325

 

[В мире]

 

Гражданам Великобритании посоветовали не посещать США из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568633434.html

 

Власти Германии закрыли границы с рядом стран

 

https://ria.ru/20200315/1568633474.html

 

В Ливане объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568633882.html

 

В Латвии запретили богослужения из-за распространения коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568637034.html

 

Крупнейшие торговые центры Еревана приостанавливают работу из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568637247.html

 

Мэрия Нью-Йорка закрылась из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568637808.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

 

https://www.interfax.ru/world/699053

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568638349.html

 

[Экономика]

 

ЦБ решил не предоставлять россиянам отсрочку платежей по кредитам

 

https://tass.ru/ekonomika/8154425

 

[Общество]

 

Пассажиропоток на московском транспорте сократился из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569018426.html

 

[Происшествия]

 

В Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/russia/698977

 

[Протесты]

 

В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими

 

https://ria.ru/20200224/1565141054.html

 

[Пенсии]

 

Путин пообещал восстановить права на надбавки к пенсиям ветеранам вооруженных сил

 

https://ria.ru/20200318/1568808333.html

 

[Культура]

 

В московских парках работает система оповещения о карантине

 

https://ria.ru/20200329/1569327479.html

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10-4-2020 События, , 70
Дайджест новостей на 08.04.2020
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