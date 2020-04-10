Дайджест новостей на 08.04.2020

[В мире]

ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569037151.html

Правительство Литвы объявило карантин из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568624406.html

Администрация президента Казахстана приостановила прием граждан

https://ria.ru/20200315/1568624553.html

Латвия приостановили выдачу виз из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568625131.html

В Узбекистане из-за коронавируса закрыли вузы, школы и детские сады

https://ria.ru/20200315/1568625594.html

Эстония закрыла границу для иностранцев в рамках борьбы с коронавирусом

https://ria.ru/20200315/1568625727.html

[Внешняя политика]

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

https://ria.ru/20200306/1568240563.html

[Внутренняя политика]

В домах Подмосковья продезинфицируют подъезды в связи с коронавирусом

https://ria.ru/20200315/1568631989.html

[Экономика]

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/28/826472-rossiiskie-postavschiki-alkogolya

[Общество]

Операторы предоставят пожилым москвичам связь при нулевом балансе

https://ria.ru/20200323/1569022629.html

[Происшествия]

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

https://ria.ru/20200306/1568268382.html

[Протесты]

В Испании прошли протесты фермеров с участием более 700 тракторов

https://ria.ru/20200221/1565071441.html

[Пенсии]

Госдума приняла закон об индексации пенсий для опекунов

https://ria.ru/20200317/1568721001.html

[Образование]

Заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета об обилии отчетов в вузах

http://www.ng.ru/science/2020-03-24/10_7825_vision.html

[В мире]

Узбекистан закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами

https://ria.ru/20200315/1568626618.html

Прибывающих в Пекин пассажиров обязали проходить карантин за свой счет

https://ria.ru/20200315/1568626653.html

Власти Узбекистана отменили массовые мероприятия на Навруз 21 марта

https://ria.ru/20200315/1568626686.html

Горнолыжные курорты во Франции прекратили работу из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568627319.html

Норвегия выслала иностранцев без вида на жительство из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568627492.html

Молдавия с 17 марта приостановила авиасообщение и закрыла границы

https://ria.ru/20200315/1568627718.html

[Внешняя политика]

Заседание межправительственной комиссии Россия-Судан отложили из-за коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568241052.html

[Внутренняя политика]

В Калмыкии отменили все массовые мероприятия

https://ria.ru/20200315/1568631202.html

[Экономика]

«Татнефть» организовала пошив одноразовых масок из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569020143.html

[Общество]

В Омске мужчина нарушил карантин, чтобы погулять по городу

https://ria.ru/20200323/1569022052.html

[Происшествия]

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

https://www.kommersant.ru/doc/4299126

[Протесты]

В Подгорице прошло крупнейшее шествие в защиту Сербской церкви

https://ria.ru/20200224/1565129851.html

[Пенсии]

Власти утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

https://ria.ru/20200317/1568738268.html

[Культура]

Пушкинский музей провел открытие выставки онлайн

https://ria.ru/20200323/1569017145.html

[В мире]

Елизавета II из-за коронавируса покинула Букингемский дворец

https://ria.ru/20200315/1568628479.html

В Молдавии закрыли магазины и точки общепита из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568629080.html

В Иерусалиме временно закрыли молельные залы в мечети Аль-Акса

https://ria.ru/20200315/1568629312.html

Украина полностью приостановила железнодорожное сообщение с Польшей

https://ria.ru/20200315/1568629348.html

МИД Белоруссии рекомендовал своим гражданам покинуть Литву до 19 марта

https://ria.ru/20200315/1568631069.html

Нарушителей карантина в Греции планируют штрафовать на пять тысяч евро

https://ria.ru/20200315/1568629810.html

[Внешняя политика]

Премьеры России и Белоруссии обсудили достижение нефтяных договоренностей

https://www.kommersant.ru/doc/4299064

[Внутренняя политика]

В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение

https://ria.ru/20200315/1568633939.html

[Экономика]

В России в преддверии обвала рубля вырос спрос на импортные автомобили

https://ria.ru/20200323/1569012642.html

[Общество]

Сторонники Единой России запустили акцию для помощи пенсионерам в период пандемии

https://ria.ru/20200323/1569019062.html

[Происшествия]

Силовики убили подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии

https://www.kommersant.ru/doc/4299104

[Протесты]

Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции

https://ria.ru/20200224/1565131673.html

[Пенсии]

Пенсионный фонд пояснил отказ в выплате ко Дню Победы ветерану в Рязанской области

https://ria.ru/20200317/1568749597.html

[Спорт]

Наиболее вероятным месяцем старта Олимпийских игр в Токио в 2021 году является июль

https://rsport.ria.ru/20200329/1569303165.html