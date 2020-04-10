Дайджест новостей на 08.04.2020
[В мире]
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569037151.html
Правительство Литвы объявило карантин из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568624406.html
Администрация президента Казахстана приостановила прием граждан
https://ria.ru/20200315/1568624553.html
Латвия приостановили выдачу виз из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568625131.html
В Узбекистане из-за коронавируса закрыли вузы, школы и детские сады
https://ria.ru/20200315/1568625594.html
Эстония закрыла границу для иностранцев в рамках борьбы с коронавирусом
https://ria.ru/20200315/1568625727.html
[Внешняя политика]
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
https://ria.ru/20200306/1568240563.html
[Внутренняя политика]
В домах Подмосковья продезинфицируют подъезды в связи с коронавирусом
https://ria.ru/20200315/1568631989.html
[Экономика]
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/28/826472-rossiiskie-postavschiki-alkogolya
[Общество]
Операторы предоставят пожилым москвичам связь при нулевом балансе
https://ria.ru/20200323/1569022629.html
[Происшествия]
В Москве выздоровел первый больной коронавирусом
https://ria.ru/20200306/1568268382.html
[Протесты]
В Испании прошли протесты фермеров с участием более 700 тракторов
https://ria.ru/20200221/1565071441.html
[Пенсии]
Госдума приняла закон об индексации пенсий для опекунов
https://ria.ru/20200317/1568721001.html
[Образование]
Заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета об обилии отчетов в вузах
http://www.ng.ru/science/2020-03-24/10_7825_vision.html
[В мире]
Узбекистан закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами
https://ria.ru/20200315/1568626618.html
Прибывающих в Пекин пассажиров обязали проходить карантин за свой счет
https://ria.ru/20200315/1568626653.html
Власти Узбекистана отменили массовые мероприятия на Навруз 21 марта
https://ria.ru/20200315/1568626686.html
Горнолыжные курорты во Франции прекратили работу из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568627319.html
Норвегия выслала иностранцев без вида на жительство из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568627492.html
Молдавия с 17 марта приостановила авиасообщение и закрыла границы
https://ria.ru/20200315/1568627718.html
[Внешняя политика]
Заседание межправительственной комиссии Россия-Судан отложили из-за коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568241052.html
[Внутренняя политика]
В Калмыкии отменили все массовые мероприятия
https://ria.ru/20200315/1568631202.html
[Экономика]
«Татнефть» организовала пошив одноразовых масок из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569020143.html
[Общество]
В Омске мужчина нарушил карантин, чтобы погулять по городу
https://ria.ru/20200323/1569022052.html
[Происшествия]
В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
https://www.kommersant.ru/doc/4299126
[Протесты]
В Подгорице прошло крупнейшее шествие в защиту Сербской церкви
https://ria.ru/20200224/1565129851.html
[Пенсии]
Власти утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
https://ria.ru/20200317/1568738268.html
[Культура]
Пушкинский музей провел открытие выставки онлайн
https://ria.ru/20200323/1569017145.html
[В мире]
Елизавета II из-за коронавируса покинула Букингемский дворец
https://ria.ru/20200315/1568628479.html
В Молдавии закрыли магазины и точки общепита из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568629080.html
В Иерусалиме временно закрыли молельные залы в мечети Аль-Акса
https://ria.ru/20200315/1568629312.html
Украина полностью приостановила железнодорожное сообщение с Польшей
https://ria.ru/20200315/1568629348.html
МИД Белоруссии рекомендовал своим гражданам покинуть Литву до 19 марта
https://ria.ru/20200315/1568631069.html
Нарушителей карантина в Греции планируют штрафовать на пять тысяч евро
https://ria.ru/20200315/1568629810.html
[Внешняя политика]
Премьеры России и Белоруссии обсудили достижение нефтяных договоренностей
https://www.kommersant.ru/doc/4299064
[Внутренняя политика]
В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение
https://ria.ru/20200315/1568633939.html
[Экономика]
В России в преддверии обвала рубля вырос спрос на импортные автомобили
https://ria.ru/20200323/1569012642.html
[Общество]
Сторонники Единой России запустили акцию для помощи пенсионерам в период пандемии
https://ria.ru/20200323/1569019062.html
[Происшествия]
Силовики убили подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии
https://www.kommersant.ru/doc/4299104
[Протесты]
Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
https://ria.ru/20200224/1565131673.html
[Пенсии]
Пенсионный фонд пояснил отказ в выплате ко Дню Победы ветерану в Рязанской области
https://ria.ru/20200317/1568749597.html
[Спорт]
Наиболее вероятным месяцем старта Олимпийских игр в Токио в 2021 году является июль
https://rsport.ria.ru/20200329/1569303165.html