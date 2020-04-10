Дайджест новостей на 08.04.2020

 

Дайджест новостей на 08.04.2020

 

 

[В мире]

 

ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569037151.html

 

Правительство Литвы объявило карантин из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568624406.html

 

Администрация президента Казахстана приостановила прием граждан

 

https://ria.ru/20200315/1568624553.html

 

Латвия приостановили выдачу виз из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568625131.html

 

В Узбекистане из-за коронавируса закрыли вузы, школы и детские сады

 

https://ria.ru/20200315/1568625594.html

 

Эстония закрыла границу для иностранцев в рамках борьбы с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200315/1568625727.html

 

[Внешняя политика]

 

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

 

https://ria.ru/20200306/1568240563.html

 

[Внутренняя политика]

 

В домах Подмосковья продезинфицируют подъезды в связи с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200315/1568631989.html

 

[Экономика]

 

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/28/826472-rossiiskie-postavschiki-alkogolya

 

[Общество]

 

Операторы предоставят пожилым москвичам связь при нулевом балансе

 

https://ria.ru/20200323/1569022629.html

 

[Происшествия]

 

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

 

https://ria.ru/20200306/1568268382.html

 

[Протесты]

 

В Испании прошли протесты фермеров с участием более 700 тракторов

 

https://ria.ru/20200221/1565071441.html

 

[Пенсии]

 

Госдума приняла закон об индексации пенсий для опекунов

 

https://ria.ru/20200317/1568721001.html

 

[Образование]

 

Заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета об обилии отчетов в вузах

 

http://www.ng.ru/science/2020-03-24/10_7825_vision.html

 

[В мире]

 

Узбекистан закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами

 

https://ria.ru/20200315/1568626618.html

 

Прибывающих в Пекин пассажиров обязали проходить карантин за свой счет

 

https://ria.ru/20200315/1568626653.html

 

Власти Узбекистана отменили массовые мероприятия на Навруз 21 марта

 

https://ria.ru/20200315/1568626686.html

 

Горнолыжные курорты во Франции прекратили работу из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568627319.html

 

Норвегия выслала иностранцев без вида на жительство из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568627492.html

 

Молдавия с 17 марта приостановила авиасообщение и закрыла границы

 

https://ria.ru/20200315/1568627718.html

 

[Внешняя политика]

 

Заседание межправительственной комиссии Россия-Судан отложили из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568241052.html

 

[Внутренняя политика]

 

В Калмыкии отменили все массовые мероприятия

 

https://ria.ru/20200315/1568631202.html

 

[Экономика]

 

«Татнефть» организовала пошив одноразовых масок из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569020143.html

 

[Общество]

 

В Омске мужчина нарушил карантин, чтобы погулять по городу

 

https://ria.ru/20200323/1569022052.html

 

[Происшествия]

 

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

 

https://www.kommersant.ru/doc/4299126

 

[Протесты]

 

В Подгорице прошло крупнейшее шествие в защиту Сербской церкви

 

https://ria.ru/20200224/1565129851.html

 

[Пенсии]

 

Власти утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

 

https://ria.ru/20200317/1568738268.html

 

[Культура]

 

Пушкинский музей провел открытие выставки онлайн

 

https://ria.ru/20200323/1569017145.html

 

[В мире]

 

Елизавета II из-за коронавируса покинула Букингемский дворец

 

https://ria.ru/20200315/1568628479.html

 

В Молдавии закрыли магазины и точки общепита из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568629080.html

 

В Иерусалиме временно закрыли молельные залы в мечети Аль-Акса

 

https://ria.ru/20200315/1568629312.html

 

Украина полностью приостановила железнодорожное сообщение с Польшей

 

https://ria.ru/20200315/1568629348.html

 

МИД Белоруссии рекомендовал своим гражданам покинуть Литву до 19 марта

 

https://ria.ru/20200315/1568631069.html

 

Нарушителей карантина в Греции планируют штрафовать на пять тысяч евро

 

https://ria.ru/20200315/1568629810.html

 

[Внешняя политика]

 

Премьеры России и Белоруссии обсудили достижение нефтяных договоренностей

 

https://www.kommersant.ru/doc/4299064

 

[Внутренняя политика]

 

В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение

 

https://ria.ru/20200315/1568633939.html

 

[Экономика]

 

В России в преддверии обвала рубля вырос спрос на импортные автомобили

 

https://ria.ru/20200323/1569012642.html

 

[Общество]

 

Сторонники Единой России запустили акцию для помощи пенсионерам в период пандемии

 

https://ria.ru/20200323/1569019062.html

 

[Происшествия]

 

Силовики убили подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии

 

https://www.kommersant.ru/doc/4299104

 

[Протесты]

 

Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции

 

https://ria.ru/20200224/1565131673.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд пояснил отказ в выплате ко Дню Победы ветерану в Рязанской области

 

https://ria.ru/20200317/1568749597.html

 

[Спорт]

 

Наиболее вероятным месяцем старта Олимпийских игр в Токио в 2021 году является июль

 

https://rsport.ria.ru/20200329/1569303165.html

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10-4-2020 События, , 12
Хроники коронавируса 2Дайджест новостей на 10.04.2020
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