Дайджест новостей на 28.03.2020

Дайджест новостей на 26.03.2020

[В мире]

США и Южная Корея рассматривают сокращение учений из-за коронавируса

https://ria.ru/20200225/1565151149.html

Кувейт запретил полеты в ряд стран из-за коронавируса

https://ria.ru/20200225/1565151321.html

Бахрейн перестал принимать рейсы из Дубая и Шарджи из-за коронавируса

https://ria.ru/20200225/1565151597.html

Трамп запросил у конгресса $ 2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

https://ria.ru/20200225/1565151756.html

[Внешняя политика]

Саудовская Аравия готова утроить поставки нефти в Европу по цене $25 за баррель

https://tass.ru/ekonomika/7960755

[Внутренняя политика]

Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ

https://www.interfax.ru/russia/699112

[Экономика]

Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть

https://ria.ru/20200315/1568630125.html

[Общество]

В Казахстане женщину с коронавирусом накажут за сокрытие контактов

https://ria.ru/20200315/1568630445.html

[Происшествия]

В России подтверждено заражение гражданина Италии коронавирусом

https://www.interfax.ru/russia/697854

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

https://www.interfax.ru/world/697875

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Словении и в Боснии и Герцеговине

https://www.interfax.ru/world/697891

[Протесты]

В Киеве прошел митинг за поэтапное внедрение земельной реформы

https://ria.ru/20200206/1564338091.html

[Пенсии]

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

https://ria.ru/20200303/1568068803.html

[Культура]

В музее Серебряного века открылась выставка о Фазиле Искандере

https://ria.ru/20200315/1568574236.html

[В мире]

Из Израиля эвакуировали более 400 граждан Южной Кореи из-за коронавируса

https://ria.ru/20200225/1565152859.html

Гонконг разрешит въезд из Южной Кореи только своим жителям

https://ria.ru/20200225/1565155157.html

Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса

https://ria.ru/20200225/1565182543.html

Школу в Англии закрыли из-за опасности распространения коронавируса

https://ria.ru/20200225/1565187479.html

[Внешняя политика]

ОПЕК отменила заседание техкомитета в марте

https://tass.ru/ekonomika/7959935

[Внутренняя политика]

Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

https://www.interfax.ru/russia/698782

[Экономика]

Bloomberg предупредил о крупнейшем падении спроса на нефть в истории

https://ria.ru/20200315/1568633766.html

[Общество]

Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568636458.html

[Происшествия]

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

https://www.interfax.ru/moscow/698070

В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

https://www.interfax.ru/russia/698081

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

https://www.interfax.ru/world/698134

[Протесты]

В Париже прошла очередная акция протеста против пенсионной реформы

https://ria.ru/20200206/1564359453.html

[Пенсии]

Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины

https://ria.ru/20200304/1568158934.html

[Культура]

Меч из венецианского монастыря оказался одним из самых древних в мире

https://ria.ru/20200315/1568584635.html