Дайджест новостей на 28.03.2020

 

Дайджест новостей на 26.03.2020

 

[В мире]

 

США и Южная Корея рассматривают сокращение учений из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200225/1565151149.html

 

Кувейт запретил полеты в ряд стран из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200225/1565151321.html

 

Бахрейн перестал принимать рейсы из Дубая и Шарджи из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200225/1565151597.html

 

Трамп запросил у конгресса $ 2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200225/1565151756.html

 

[Внешняя политика]

 

Саудовская Аравия готова утроить поставки нефти в Европу по цене $25 за баррель

 

https://tass.ru/ekonomika/7960755

 

[Внутренняя политика]

 

Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ

 

https://www.interfax.ru/russia/699112

 

[Экономика]

 

Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть

 

https://ria.ru/20200315/1568630125.html

 

[Общество]

 

В Казахстане женщину с коронавирусом накажут за сокрытие контактов

 

https://ria.ru/20200315/1568630445.html

 

[Происшествия]

 

В России подтверждено заражение гражданина Италии коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/russia/697854

 

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса

 

https://www.interfax.ru/world/697875

 

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Словении и в Боснии и Герцеговине

 

https://www.interfax.ru/world/697891

 

[Протесты]

 

В Киеве прошел митинг за поэтапное внедрение земельной реформы

 

https://ria.ru/20200206/1564338091.html

 

[Пенсии]

 

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

 

https://ria.ru/20200303/1568068803.html

 

[Культура]

 

В музее Серебряного века открылась выставка о Фазиле Искандере

 

https://ria.ru/20200315/1568574236.html

 

[В мире]

 

Из Израиля эвакуировали более 400 граждан Южной Кореи из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200225/1565152859.html

 

Гонконг разрешит въезд из Южной Кореи только своим жителям

 

https://ria.ru/20200225/1565155157.html

 

Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200225/1565182543.html

 

Школу в Англии закрыли из-за опасности распространения коронавируса

 

https://ria.ru/20200225/1565187479.html

 

[Внешняя политика]

 

ОПЕК отменила заседание техкомитета в марте

 

https://tass.ru/ekonomika/7959935

 

[Внутренняя политика]

 

Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

 

https://www.interfax.ru/russia/698782

 

[Экономика]

 

Bloomberg предупредил о крупнейшем падении спроса на нефть в истории

 

https://ria.ru/20200315/1568633766.html

 

[Общество]

 

Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568636458.html

 

[Происшествия]

 

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

 

https://www.interfax.ru/moscow/698070

 

В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

 

https://www.interfax.ru/russia/698081

 

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

 

https://www.interfax.ru/world/698134

 

[Протесты]

 

В Париже прошла очередная акция протеста против пенсионной реформы

 

https://ria.ru/20200206/1564359453.html

 

[Пенсии]

 

Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины

 

https://ria.ru/20200304/1568158934.html

 

[Культура]

 

Меч из венецианского монастыря оказался одним из самых древних в мире

 

https://ria.ru/20200315/1568584635.html

Рабкор.ру
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28-3-2020 События, , 84
Дайджест новостей на 26.03.2020Кто ответит за подлог и рукоприкладство?
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