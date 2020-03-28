Дайджест новостей на 28.03.2020

Дайджест новостей на 26.03.2020
[В мире]
США и Южная Корея рассматривают сокращение учений из-за коронавируса
https://ria.ru/20200225/1565151149.html
Кувейт запретил полеты в ряд стран из-за коронавируса
https://ria.ru/20200225/1565151321.html
Бахрейн перестал принимать рейсы из Дубая и Шарджи из-за коронавируса
https://ria.ru/20200225/1565151597.html
Трамп запросил у конгресса $ 2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
https://ria.ru/20200225/1565151756.html
[Внешняя политика]
Саудовская Аравия готова утроить поставки нефти в Европу по цене $25 за баррель
https://tass.ru/ekonomika/7960755
[Внутренняя политика]
Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ
https://www.interfax.ru/russia/699112
[Экономика]
Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть
https://ria.ru/20200315/1568630125.html
[Общество]
В Казахстане женщину с коронавирусом накажут за сокрытие контактов
https://ria.ru/20200315/1568630445.html
[Происшествия]
В России подтверждено заражение гражданина Италии коронавирусом
https://www.interfax.ru/russia/697854
В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти от коронавируса
https://www.interfax.ru/world/697875
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Словении и в Боснии и Герцеговине
https://www.interfax.ru/world/697891
[Протесты]
В Киеве прошел митинг за поэтапное внедрение земельной реформы
https://ria.ru/20200206/1564338091.html
[Пенсии]
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
https://ria.ru/20200303/1568068803.html
[Культура]
В музее Серебряного века открылась выставка о Фазиле Искандере
https://ria.ru/20200315/1568574236.html
[В мире]
Из Израиля эвакуировали более 400 граждан Южной Кореи из-за коронавируса
https://ria.ru/20200225/1565152859.html
Гонконг разрешит въезд из Южной Кореи только своим жителям
https://ria.ru/20200225/1565155157.html
Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
https://ria.ru/20200225/1565182543.html
Школу в Англии закрыли из-за опасности распространения коронавируса
https://ria.ru/20200225/1565187479.html
[Внешняя политика]
ОПЕК отменила заседание техкомитета в марте
https://tass.ru/ekonomika/7959935
[Внутренняя политика]
Дума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
https://www.interfax.ru/russia/698782
[Экономика]
Bloomberg предупредил о крупнейшем падении спроса на нефть в истории
https://ria.ru/20200315/1568633766.html
[Общество]
Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568636458.html
[Происшествия]
На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США
https://www.interfax.ru/moscow/698070
В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса
https://www.interfax.ru/russia/698081
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
https://www.interfax.ru/world/698134
[Протесты]
В Париже прошла очередная акция протеста против пенсионной реформы
https://ria.ru/20200206/1564359453.html
[Пенсии]
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
https://ria.ru/20200304/1568158934.html
[Культура]
Меч из венецианского монастыря оказался одним из самых древних в мире
https://ria.ru/20200315/1568584635.html