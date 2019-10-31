Дайджест новостей на 31.10.19

 

Дайджест новостей на 31.10.19

 

[В стране] В России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

 

https://iz.ru/935870/roza-almakunova/bez-iurlitca-v-rossii-za-god-zakrylos-pochti-700-tys-predpriiatii

 

[Выборы] Мосгоризбирком планирует оштрафовать тех бывших кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые не предоставили в срок отчет о расходах на избирательную кампанию

 

https://www.kommersant.ru/doc/4140263

 

[Происшествия] Суд в Чите арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев

 

https://www.bbc.com/russian/news-50205541

 

[Интеллектуальная собственность] Суд Екатеринбурга постановил, что фотографии памятника Татищеву и де Генинну могут использоваться свободно

 

https://66.ru/news/society/225701/

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31-10-2019 События, , 12
Георгий Федоров устроил в Останкино протестную зарядку
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