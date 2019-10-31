Дайджест новостей на 31.10.19
[В стране] В России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
https://iz.ru/935870/roza-almakunova/bez-iurlitca-v-rossii-za-god-zakrylos-pochti-700-tys-predpriiatii
[Выборы] Мосгоризбирком планирует оштрафовать тех бывших кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые не предоставили в срок отчет о расходах на избирательную кампанию
https://www.kommersant.ru/doc/4140263
[Происшествия] Суд в Чите арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев
https://www.bbc.com/russian/news-50205541
[Интеллектуальная собственность] Суд Екатеринбурга постановил, что фотографии памятника Татищеву и де Генинну могут использоваться свободно
https://66.ru/news/society/225701/