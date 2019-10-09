Дайджест новостей на 09.10.2019
[Россия – Беларусь] Физический пуск первого энергоблока БелАЭС перенесли на январь 2020 года
https://www.interfax.ru/world/679739
[Турция – Сирия] Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии
https://www.interfax.ru/world/679740
[Бизнес] Bonduelle ввела первый в РФ завод по производству замороженных овощей на базе обанкротившегося завода “ШОК” (ООО “Шебекинский овощной комбинат”)
https://www.interfax.ru/business/679683
[Суды] Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
https://www.interfax.ru/world/679646
[Украина] В Киеве сообщили о 17 обстрелах позиций ВСУ в Донбассе за сутки
https://www.interfax.ru/world/679637
[Россия – Япония] Поездку первой тургруппы Японии на Южные Курилы отложили по просьбе РФ
https://www.interfax.ru/world/679633
[Миграция] Всемирный банк рекомендует России смягчить контроль за рынком иностранной рабочей силы
https://www.kommersant.ru/doc/4118849?from=main_5
[Промышленность] Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, остались без денег на докапитализацию
https://www.kommersant.ru/doc/4118763?from=main_6
[Бизнес] Собянин и бизнес просят не ужесточать наказание за картели
http://www.finmarket.ru/main/article/5093299
[Промышленность] Производство боевых самолетов могут перенести из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/07/813072-proizvodstvo-boevih-samoletov
[Протесты в мире] В Лондоне за два дня задержали около пятисот участников экологических протестов
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/08/155979-v-londone-za-dva-dnya-zaderzhali-okolo-pyatisot-uchastnikov-ekologicheskih-protestov
[Общество] Природоохранную зону памятника природы «Полуостров Меганом» перекраивают в интересах неизвестного инвестора, прикрываясь молодежным форумом «Таврида»
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/08/82274-stepnaya-rublevka
[Недвижимость] На обозрение петербуржцев выставили проект кампуса СПбГУ на набережной Смоленки
https://www.rosbalt.ru/piter/2019/10/09/1806797.html
[Протесты в мире] Пенсионеры вышли на улицы французских городов требуя повышения пенсий
https://www.solidarnost.org/news/pensionery-vyshli-na-ulitsy-frantsuzskih-gorodov-trebuya-povysheniya-pensiy.html
[Партии] Бизнесмены и юристы решили создать партию Союз справедливых сил России — СССР
https://www.interfax.ru/russia/679721
[Суды] В России подан первый коллективный иск по новым правилам
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/09/813267-kollektivnii-isk
[Профсоюзы] Профсоюзы Забайкалья призывают не допустить отмены северных надбавок
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-zabaykalya-prizyvayut-ne-dopustit-otmeny-severnyh-nadbavok.html
[Профсоюзы] В ФНПР ответили на предложение Матвиенко «разобраться с профсоюзной собственностью»
https://www.solidarnost.org/news/v-fnpr-otvetili-na-predlozhenie-matvienko-razobratsya-s-profsoyuznoy-sobstvennostyu.html
[Недвижимость] Отреставрированную усадьбу в Леонтьевском переулке передадут иностранным дипломатам
https://www.interfax.ru/culture/679753
[Узбекистан] Узбекистанским бизнесменам снизили налоги за помощь детсадам
https://fergana.agency/news/111536/