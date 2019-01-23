Расписание стримов

Продолжаем вывешивать оповещения о предстоящих стримах для постоянных зрителей канала «Рабкор» на YouTube

На этот раз мы пригласили двух очень разных и очень интересных гостей.

В понедельник 4 февраля в 18:30 гостем «Рабкора» будет профсоюзный организатор Дмитрий Кожнев, один из тех, кто тащит на себе трудную и неблагодарную, но очень важную работу по созданию настоящих свободных профсоюзов в нашей стране.

На сайте «Рабкор» статью Кожнева можно читать тут: http://rabkor.ru/columns/analysis/2018/10/25/unions-in-modern-russia/

Выступление Кожнева в рамках «Школы активистов» см. тут: https://www.youtube.com/watch?v=F-x5cKhL7zo

В среду 6 февраля в 18:30 наш канал принимает совершенно исключительного гостя — корееведа Андрея Ланькова. Большую часть времени Ланьков живет в Южной Корее, хотя порой посещает и КНДР. Сейчас он всего на несколько дней приехал в Москву и один из вечеров готов разделить с аудиторией «Рабкора». Ждем увлекательного, острого и яркого разговора.

Статьи Ланькова на нашем сайте здесь: http://rabkor.ru/author/andrei_lankov/