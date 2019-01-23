Расписание стримов

Для постоянных зрителей канала «Рабкор» на YouTube снова начинаем вывешивать ранние оповещения. В начале января стримов не было — не только потому, что начались отпуска, но и потому что неотапливаемый офис «Рабкора» стал непригоден для жизни и работы. Но сейчас у нас есть новое временное помещение. И мы постараемся наверстать упущенное.

Мы с радостью сообщаем нашим читателям и зрителям про три предстоящих стрима, которые уже согласованы.

23 января в 18:00 гостем «Рабкора» будет экономист Владислав Жуковский.

24 января в 18:00 мы продолжим беседы с Максимом Верещаком, запуская цикл

«Исторические четверги». На сей раз поговорим про 1920-е годы, период между двумя

мировыми войнами. Предшествующие разговоры из этого цикла можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/watch?v=AZonEP97Tak&t=187s



25 января в 18:00 у нас в гостях Лёня Шайдуров, создатель питерского профсоюза старшеклассников «Ученик».

Обращаем внимание наших зрителей, что в связи с тем, что в новом помещении собственный режим работы, стримы теперь начинаются с 18:00.