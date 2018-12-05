Учителя пожаловались в профсоюз на «черные метки» от директоров школ

Российские педагоги обратились в московский профсоюз «Учитель» с жалобой на злоупотребления руководителями школ правом ставить им так называемые «черные метки». Речь идет о заполнении карточек в универсальной автоматизированной системе бюджетного учета.

В графе рекомендаций руководитель обязан поставить флажок «Да» или «Нет». Учителя говорят, что отрицательную отметку им ставят не только в случае увольнения «по статье», но и в случае ухода по собственному желанию. При этом учителям с отрицательной характеристикой в дальнейшем проблематично устроить работать по профессии. Директора школы, принявшего на работу педагога с «черной меткой», привлекут к ответственности. Саму отметку можно снять только по решению департамента образования, сообщает «КоммерсантЪ».

Педагоги назвали составление реестра неблагонадежных сотрудников по субъективным критериям «дискриминационным» и нарушающим Трудовой кодекс.

Разработчики автоматизированной системы заверили, что отрицательная отметка ставится автоматически, если учитель нарушил устав школы или был уличен в физическом и психологическом насилии над детьми. Однако же директора школ уверены в том, что могут ставить флажок «Нет», если не считают нужным рекомендовать конкретного учителя другому работодателю. От этого, в частности, страдают педагоги, которые решили уволиться из школы по собственному желанию.

Общая Газета