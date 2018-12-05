Работникам “ОРМЕТО-ЮУМЗ” рекомендовали перейти на режим простоя по собственному желанию

В Орске Оренбургской области с 3 декабря планировалось выйти из глубокого простоя и возобновить производство. Официально простой по вине работодателя завершился, однако начался новый виток приостановки деятельности.

В Орске Оренбургской области с 3 декабря планировалось выйти из глубокого простоя и возобновить производство. Официально простой по вине работодателя завершился, однако начался новый виток приостановки деятельности, уже с иной формулировкой. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, основной части работников предложили написать заявления о готовности уйти в вынужденный отпуск по собственному желания. При этом сроки такого простоя по собственному желанию разные, у некоторых рабочих — до конца января 2019 года. Лидер оренбургских профсоюзов подчеркнул, что коллектив подавал заявления без скандалов. Две трети заработка работникам должны сохранить. Напомним, что в середине ноября региональная власть заявила о том, что с 3 декабря планируется запуск производства на орском предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 21 ноября на заводе начались работы по запуску системы отопления. 22 ноября на рабочие места вышли инженерные службы и производственные подразделения, задействованные в подготовке к пуску основного производства, который назначили на 3 декабря. В пресс-службе областного правительства сообщали, что все подготовительные мероприятия по запуску тепла велись в ускоренном режиме с тем, чтобы уже в начале декабря коллектив вышел на работу.

27 ноября губернатор Юрий Берг встретился с трудовым коллективом. Речь шла о текущей ситуации и основных задачах. Глава региона заявил, что главный кредитор завода (Газпромбанк) готов проводить оздоровление предприятия. Также региональная власть обещала помочь заводу с заказами, а в качестве главной задачи назвала пуск тепла в цеха, чтобы люди работали в нормальных условиях. По данным Федерации профсоюзов Оренбуржья, на 4 декабря с рабочими машиностроительного концерна рассчитались за сентябрь, выдали аванс зарплаты за октябрь. Пуск тепла осуществлен в два инженерных корпуса предприятия, где расположены опытно-конструкторское бюро, офисы руководства, а также теплом обеспечены три цеха — металлургический, механический, вспомогательный. Но та территория завода, где стоят станки, остаётся без теплоснабжения. Производство не запущено, по сути, концерн из простоя не вышел. Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим простоя по вине работодателя действовал с 12 сентября по 3 декабря. Руководство объясняло вынужденную меру финансовым кризисом. На начало 2018 года на концерне числилось 4 тыс. работников, сейчас их осталось 3400. Такие статистические данные привели в профсоюзной организации.

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