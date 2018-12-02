Рабочие завода Ford во Всеволожске прекратили забастовку

Руководство профсоюза и завода Ford Sollers во Всеволожском районе Ленинградской области подписали соглашение о прекращении забастовки.

Как рассказал 47news председатель первичной профсоюзной организации завода Ford Sollers во Всеволожске Артем Яшенков, 28 ноября было подписано соглашение, позволившее прекратить забастовку.

“Руководство завода озвучило свои предложения, мы их передали трудовому коллективу, и был достигнут компромисс”, – сказал Яшенков. В частности, речь идет о том, что до 31 мая 2019 года на предприятии не будет проходить никаких сокращений, а на время длительного простоя конвейера с начала декабря по конец января каждый рабочий сможет получить беспроцентный займ на сумму 12 тысяч рублей сроком на четыре месяца.

Дата 31 мая 2019 года фигурирует не случайно, в этот день истекает срок коллективного трудового договора, его предстоит перезаключить сроком на один год. Отметим, что за правомерностью действий как завода, так и бастующих ежедневно наблюдала прокуратура Всеволожского района. По данным 47news, нарушений не зафиксировано.

Ранее 47news писал, что формальный старт забастовки пришелся на пятницу, 16 ноября, но, поскольку завод работал по четырехдневному графику, фактически рабочие начали бастовать 19 ноября.