В Минприроды пообещали смягчить для Приморья переход на новую схему обращения с отходами

Переходный период на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами в Приморье будет мягким, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин журналистам во Владивостоке в среду.

“Понятно, что закон никто менять не будет – с 1 января мы должны перейти на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами, но, тем не менее, нам предстоит сделать мягкий переходный период для территории, на которой мы сегодня находимся. Обязательно эту работу сделать максимально комфортно для населения, чтобы люди не почувствовали [тарифную] нагрузку”, – сказал Кобылкин.

Министр сообщил, что врио главы Приморья Олег Кожемяко обратился к нему с просьбой о пересмотре утвержденной территориальной схемы обращения с отходами.

“Она [территориальная схема] на самом деле может быть не конца просчитана и продумана, потому что очень большое плечо доставки мусора – до 200 км есть такие места, и, безусловно, все это ляжет нагрузкой на тарифы, тарифы – это, соответственно, оплата населением”, – сказал Кобылкин.

Согласно ТАСС, с 1 января 2019 года все российские регионы должны перейти на новую систему обращения с отходами. Этот переход подразумевает разработку территориальной схемы и региональной программы по обращению с отходами, а также выбор регионального оператора по обращению с отходами.