Южнокорейские специалисты разработают проект по улучшению экологии в Кузбассе

“Корейская экологическая корпорация” (Республика Корея) разработает проект по улучшению качества воздуха в Кемеровской области, который предусматривает в том числе установку систем мониторинга воздуха. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.

“Старт российско-корейского экологического проекта по улучшению качества воздуха в Кузбассе запланирован на этот год. В декабре 2018 года государственная “Корейская экологическая корпорация” планирует начать разработку предварительного технико-экономического обоснования за собственные средства, вложив не менее $50 тыс. Источники финансирования последующих этапов проекта будут определены в первом квартале 2019 года. Предварительно необходимый объем финансирования составит $1,5-2 млн”, – говорится в сообщении.

В начале августа 2018 года делегация из Республики Корея приезжала в Кузбасс по приглашению главы региона Сергея Цивилева. Эксперты посетили несколько промышленных производств, в том числе в Новокузнецке металлургический и ферросплавный заводы, а также угольные предприятия.

“Итоги визита стали основой пилотного экологического проекта. В Новокузнецке корейские эксперты намерены провести ряд мероприятий по организации совместных практических семинаров по углю и охране окружающей среды, разработать технико-экономическое обоснование, установить системы мониторинга качества воздуха”, – отмечается в сообщении.

К реализации проекта планируют привлечь специалистов “Научно-технического центра по безопасности в промышленности” (“НТЦ “Промышленная безопасность”), координировать ход реализации проекта будет администрация Кемеровской области. В департаменте экологии и природных ресурсов Кемеровской области ТАСС пояснили, что в целом проект рассчитан на весь регион, Новокузнецк выбран, так как проблемы с экологией в городе стоят наиболее остро.

Как сообщает EcoPortal, Новокузнецк входит в число городов с наиболее сложной экологической ситуацией. По итогам 2017 года общий объем выбросов загрязняющих веществ там составил 352 тыс. тонн, основную часть дают меткомбинат “Евраза”, завод “Русала”, “Кузнецкие ферросплавы” и предприятия теплоэнергетики. К 2024 году власти региона рассчитывают снизить вредные выбросы на 20%.