Верховный суд отказался запретить снос 37 малоэтажек в Кунцево

Верховный суд России в четверг признал законным строительство многоэтажек группой компании “ПИК” в московском Кунцево, отклонив таким образом жалобу 42 жителей района.

“В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение Мосгорсуда оставлено без изменения”, – сообщили “Интерфаксу” в суде.

Жители района обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года “Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы” недействующим со дня его принятия. Согласно документу, 37 кирпичных трех- и пятиэтажных жилых домов в Кунцево подлежат сносу. Причем эти дома, утверждают истцы, не являются ни аварийными, ни ветхими.

На месте снесенных малоэтажек ГК “ПИК” намерен построить 26-этажный дом на улице Ивана Франко и передать его под муниципальное жилье.

Мосгорсуд ранее не согласился с доводами жильцов и отказал в удовлетворении их требований. В четверг Верховный суд РФ признал это законным, решение суда вступило в законную силу.