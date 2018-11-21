Росстат сообщает о росте долгов по зарплате в стране на 2,2%

На 1 ноября 2018 года, по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3209,4 млн рублей.

На 1 ноября 2018г., по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3209,4 млн.рублей и по сравнению с 1 октября 2018г. увеличилась на 70,4 млн.рублей (на 2,2%). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017г., приходится 564 млн.рублей (17,6%), в 2016г. и ранее – 1076 млн.рублей (33,5%).

Источник: Конфликтология