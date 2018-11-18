Задолженность “Вим-Авиа” по зарплате перед сотрудниками составила 361 млн рублей

По состоянию на 1 октября 2018 г. задолженность авиакомпании «Вим-Авиа» по зарплате перед сотрудниками составила 361 млн руб. Об этом в рамках Третьего открытого форума Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщил первый заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Помозов.«Продолжается расследование уголовного дела от февраля 2017 г. о невыплате зарплаты работникам компании «Вим-Авиа». По состоянию на 1 октября 2018 г. задолженность компании перед сотрудниками по зарплате составляет 361 млн руб.

Как сообщает портал Конфликтология, в ходе расследования уголовного дела на имущество компании наложен арест. Из 23 самолетов, находящихся в лизинге, возвращено пять воздушных судов. Наложен арест на имущество компании, находящееся в аэропорту Домодедово», – сказал С.Помозов.Он отметил, что в июне сумма задолженности авиакомпании перед сотрудниками по зарплате составляла более 600 млн руб.Ситуация с авиакомпанией «Вим-Авиа» обострилась в третьей декаде сентября 2017 г. В Росавиации сообщили, что у перевозчика отсутствовали ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах РФ и иностранных государств. Ведомство обратилось к авиационному сообществу с просьбой поддержать перевозки пассажиров «Вим-Авиа» на регулярных и нерегулярных рейсах.27 сентября 2017 г. президент РФ Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта РФ Максиму Соколову в связи с ситуацией вокруг «Вим-Авиа».