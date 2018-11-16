Профсоюз “Качканар-Ванадий” требует увеличить зарплату

В моногороде второй категории Качканар (Свердловская область) первичная профсоюзная организация “Качканар-Ванадий” (ГМПР, ФНПР) обратился к руководству ОАО “ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат”, а также к собственнику предприятия, компании ЕВРАЗ. Профсоюз потребовал увеличить заработную плату работников на 23%.

Как сообщает портал Конфликтология, в коллективном договоре предприятия, размер заработка работников увязан с прожиточным минимумом, установленным на территории региона. Соответственно, с ростом прожиточного минимума должна увеличиваться и зарплата. В профсоюзе отмечают, что рост заработка не должен привести к отмене других льгот и гарантий, о которых существует принципиальная договоренность с менеджментом. Среди них ежегодная выплата в 33 тыс. руб. уходящим в отпуск сотрудникам, единовременное поощрение по итогам работы за год, и другие выплаты, производящиеся в течение года.

Более 4 тыс. работников подписали документ в поддержку к содержащимся в обращении требованиям. Отмечаем, что НМЦ регистрировал СТК на предприятии, когда работники выходили на акции протесты против сокращений, а также против снижения оплаты труда.