«Забытые» вклады граждан могут стать источником пополнения бюджета РФ

Депутаты Госдумы РФ изучат поступившее предложение передавать из банков в бюджет Российской Федерации невостребованные вклады, однако велика вероятность того, что эта инициатива будет отклонена. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

По словам парламентария, вопрос изъятия «зависших» средств с профильными ведомствами пока не обсуждался. При этом, сославшись на Конституцию РФ, Аксаков отметил, что собственность гражданина является незыблемой и распоряжаться ею может только владелец вклада или его наследник.

«Сейчас, поскольку инициатива поступила, то мы её рассмотрим. Полагаю, что после дискуссии мы благополучно отклоним это предложение», — приводит РИА Новости слова Аксакова.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов задействования вкладов «спящих» клиентов, в числе которых, помимо передачи в бюджет, направление средств на благотворительность, а также их перевод в Агентство по страхованию вкладов.

Как сообщает ИА REGNUM, в Госдуму поступило предложение передавать невостребованные вклады «спящих» клиентов, объём которых оценивается в миллиарды рублей, в бюджет РФ. Это может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Пока стоит задача определиться с этими ресурсами.