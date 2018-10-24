ОАО РЖД может заработать на вывозе мусора из Москвы 20 млрд руб.

ФАС вводит нормативную базу для перевозок мусора по железной дороге. По прибыльности для ОАО РЖД, которое обсуждает с Москвой вывоз столичных коммунальных отходов в Архангельскую область, мусор как груз теперь не уступает муке или нефтепродуктам и точно доходнее угля. Если планы Москвы по вывозу мусора на Русский Север реализуются, то, по оценкам экспертов, минимальный доход ОАО РЖД от транспортировки 10 млн тонн отходов ежегодно за 20 лет составит порядка 20 млрд руб. Заработают и владельцы вагонов: они за этот период получат еще не менее 5 млрд руб. за предоставление парка.

В опубликованном на regulation.gov.ru проекте тарифного приказа ФАС по ОАО РЖД появилась статья, вводящая отдельный тарифный класс для твердых коммунальных отходов (ТКО). Еще в июле 2017 года ФАС ввела в прейскурант 10–01 (основной тарифный документ ОАО РЖД) эту категорию, причислив ее сразу ко второму тарифному классу. К нему также относятся, например, нефтепродукты, зерно, минудобрения и так далее. Но тогда для ТКО не были определены все необходимые параметры — так, минимальная весовая норма (часть формулы тарифа) была установлена только для сортированного пакетированного мусора. Сейчас же она устанавливается и для несортированного.

Минимальная весовая норма — это тоннаж, за который с вагона взимается тариф ОАО РЖД, если загрузка ниже нормы. Если выше — плата взимается в зависимости от реального веса. Она установлена как 36 тонн для сортированного и 40 тонн для несортированного мусора в полувагонах и крытых вагонах.

Тарифное оформление вывоза ТКО создает основу для расчета платы, которую может получить ОАО РЖД в проекте по вывозу мусора из Москвы на полигон на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области. “Ъ” многократно о нем писал, а 19 октября сообщил и о параметрах, обсуждаемых городом: вывоз 500 тыс. тонн брикетированного сортированного мусора ежегодно в течение 20 лет. Хотя вывозить планируют лишь 1/16 от всего мусора, образующегося в Москве, 10 млн тонн груза второго тарифного класса — неплохая прибавка с учетом того, как монополия сегодня борется за улучшение качества грузовой базы. В частности, как источник дохода тонна ТКО для ОАО РЖД ценнее, чем тонна угля, поскольку тарифный класс для мусора выше. В ОАО РЖД вопрос доходов от перевозки мусора не комментируют.

По оценке председателя экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, тариф для грузов второго класса на плече Москва—Шиес при минимальной загрузке составляет 43 тыс. руб. за вагон, или 1195 руб. за тонну. Возврат порожнего вагона обойдется в 24 тыс. руб., или 667 руб. за тонну, что в сумме дает 67 тыс. руб. за вывоз вагона мусора, или 1862 руб. за тонну. Ежедневный объем отгрузки составит 38 вагонов в сутки, минимальный объем доходов ОАО РЖД за год — практически 1 млрд руб., говорит эксперт.

Заработок операторов, предоставляющих вагоны, рассчитать сложнее, поскольку рынок крайне волатилен и только за последние годы можно было наблюдать колебания от 400 руб. до 2 тыс. руб. и более за полувагон в сутки. Таким образом, на горизонте 20 лет ставки могут меняться очень сильно. Плюс к тому неизвестно, насколько коммерческими будут условия привлечения парка. Но если предположить коммерческий характер сделок, то, по оценке главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, заработок оператора на обслуживании подобного контракта может составить 5 млрд руб. в год (в ценах 2018 года, без учета дисконтирования). Господин Иванкин дает такую же оценку: по его расчетам, операторы на перевозке в Шиес заработают не менее 16,5 тыс. руб. за крытый вагон и 19,5 тыс. руб. за полувагон. Годовой объем доходов операторов составит около 250 млн руб., что дает 5 млрд руб. за весь срок, добавляет он.

EcoPortal