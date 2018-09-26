Митинг в Москве «Против лжи и коррупции, за достойную медицину!»

20 сентября, состоялось рабочее совещание представителей трех профессиональных организаций медицинских работников – профсоюза «Действие», Альянса врачей и Лиги защиты врачей. На совещании достигнута договоренность о необходимости подготовки всероссийской кампании в защиту общественного здравоохранения в интересах медработников и пациентов. Начать кампанию решено с митинга в Москве, который запланирован на 14 октября.

Предварительный девиз кампании, который был сформулирован в ходе совещания, – «ПРОТИВ – лжи и коррупции, ЗА – достойную медицину!»

Председатель недавно созданной организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева обратила внимание участников встречи, что разрушительная «оптимизация» здравоохранения продолжается, причем не только в регионах, но и в столице. Скандальные сокращения, увольнения опытных врачей и ученых в последние месяцы имели место в ФГБНУ «НИИ глазных болезней», в ГБУ «Центр патологии речи и нейрореабилитации», ФГБУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского». По мнению Васильевой, «коррупция, финансовые нарушения, недостаток медикаментов и обследований, дефицит специалистов, коммерциализация стали повседневной реальностью в государственных учреждениях страны». Также она отметила явные нарушения прав молодых медиков – студентов и выпускников медицинских вузов страны. «Из-за резко возросших цен на постдипломное специализированное образование и почти тотального сокращения бюджетных мест в ординатуре, упразднения интернатуры будущие врачи вынуждены либо вовсе уходить из медицинской специальности и устраиваться на работу в фармацевтические компании, либо, не имея ни малейшего опыта, начинать врачебную практику в качестве участковых терапевтов, тем самым «затыкая» кадровые дыры в первичном звене российского здравоохранения», – сказала Анастасия Васильева.

Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения Андрей Коновал затронул вопрос о резком падении заработной платы медработников, начиная со второго квартала 2018 года, несправедливой и непрозрачной системе оплаты труда в большинстве медучреждений, о трудовых перегрузках и сверхэксплуатации рядовых сотрудников. «Отдельно стоит вопрос об оплате труда в федеральных медицинских и научных учреждениях, где, по нашим данным, она зачастую ниже, чем в ЛПУ, подчиняющихся властям субъектов федерации», – отметил Андрей Коновал. Он также напомнил, что пенсионная реформа жестоко бьет по медикам: за исключением некоторых категорий, большинству из них возраст выхода на пенсию повысят на 5 лет, несмотря на профессиональный стаж и вредные условия труда.

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин предложил внести в повестку кампании и московского митинга вопрос о необходимости защиты врачей от предвзятых уголовных дел, поток которых не прекратился даже после нашумевшего «дела врача Елены Мисюриной». Более того, в настоящее время готовится законопроект о введении в Уголовный кодекс специальной «медицинской» статьи, что, скорее всего, откроет путь дальнейшей криминализации профессии врача, позволит еще более активно перенаправлять волну возмущения низким качеством здравоохранения на рядовых медиков.

В целом были определены следующие темы общественной кампании:

1. Невыполнение «майских указов», низкие заработные платы медработников в регионах, дискриминационные зарплаты во многих федеральных медицинских и научных учреждениях.

2. Негативные аспекты реформирования и «оптимизации» московских медучреждений, ударившие по пациентам (удаленность от места жительства, неудобная логистика, несвоевременность многих исследований и консультаций специалистов и др.).

3. Коррупция, отнимающая средства у сферы здравоохранения.

4. Сокращения штатов, массовые увольнения сотрудников в целях «экономии» и коммерциализации.

5. Необоснованные уголовные преследования медработников.

6. Финансовый «террор» медучреждений со стороны страховых компаний.

7. Трудовые перегрузки, отсутствие эффективного нормирования труда в интересах пациентов и медработников.

8. Системные проблемы скорой помощи (неполный состав выездных бригад, ликвидация специализированных бригад, снижение общего количества бригад, изношенный автопарк и др.).

9. Ликвидация интернатуры и ограничение возможности выпускников вузов получить профильную специализацию (высокая стоимость ординатуры).

10. Низкий уровень финансирования общественного сектора здравоохранения.

Было решено, что после согласования достигнутых договоренностей внутри организаций-участников, будет в установленные законом сроки подана заявка на проведение митинга в Москве. С акции в столице будет дан старт общероссийской кампании «ПРОТИВ – лжи и коррупции, ЗА – достойную медицину!» в регионах. Участники коалиции уверены, что к организации кампании присоединятся другие общественные объединения – пациентские и профессиональные организации, движения и инициативные группы.

Первый митинг в столице планируется провести 14 октября.

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